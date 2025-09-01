استثمار زراعي ضخم بين مصر والكويت

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السفير محمد جابر أبو الوفا سفير مصر الجديد لدى دولة الكويت، والمقرر له استلام مهام عمله الجديدة خلال الايام المُقبلة.

وقدم وزير الزراعة التهنئة للسفير المصري الجديد، متمنيا له التوفيق والسداد في مهمته الجديدة، مشيرا إلى أهمية التنسيق المشترك من أجل تعزيز التعاون في المجال الزراعي بين مصر ودول الكويت.

وبحث اللقاء، عددا من الملفات المقترحة، التي يمكن أن تأتي من بين مجالات التعاون في المجال الزراعي والأمن الغذائي، بين مصر والكويت خلال المرحلة المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بالاستثمار الزراعي، وذلك بإعتبار أن القطاع الزراعي من القطاعات الواعدة بالاستثمار في مصر، وأن مصر مليئة بالعديد من الفرص الهامة لتشجيع الاشقاء في الكويت بالاستثمار في هذا المجال، سواء في مجال استصلاح الأراضي، أو الإنتاج الداجني، فضلا عن الاستزراع السمكي، والتصنيع الزراعي.

وأشار وزير الزراعة إلى ان الحكومة المصرية، قد اتخذت العديد من الخطوات الهامة لتشجيع الاستثمار بشكل عام وتحسين مناخه، وخاصة فيما يتعلق بالمجال الزراعي والأمن الغذائي، لافتا إلى إمكانية دعوة بعض المستثمرين والخبراء من دولة الكويت لزيارة مصر، للإطلاع على تلك الفرص الهامة.

وأوضح فاروق أن مصر أيضا تمتلك العديد من الخبرات الفنية الهامة في العديد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي، والتي يمكن نقلها إلى الأشقاء من دولة الكويت، وتكون ضمن مجالات التعاون المقترح خلال الفترة المقبلة، ومن بينها: برامج مكافحة الآفات والقوارض، اللقاحات والأدوية البيطرية، والإنتاج الحيواني.

وأكد وزير الزراعة على أهمية أن تشمل مجالات التعاون المشترك أيضا، تعزيز الصادرات الزراعية المصرية الي دولة الكويت، خاصة من المنتجات الزراعية المصرية المتميزة التي تلقى إقبالا واسعا في أغلب الأسواق العالمية، مشيرا إلى إمكانية الترتيب لزيارة وفد كويتي إلى مصر للإطلاع على المنظومة الحجرية للخيول في ضوء تطور هذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية،

ومن جانبه، أكد السفير محمد جابر أبو الوفا على حرصه الشديد على بذل كل الجهود اللازمة لتعزيز التعاون في جميع المجالات بين البلدين الشقيقين. وأشار إلى أن القطاع الزراعي سيكون له أولوية خاصة خلال فترة عمله في الكويت، نظرًا لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي، مشيدًا بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع الزراعي في مصر والخبرات الفنية التي يمكن الاستفادة منها. وأضاف أن الهدف الأساسي هو ترجمة هذه اللقاءات إلى خطوات عملية لزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.