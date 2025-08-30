قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

إعادة تأهيل 53 كومباين.. الزراعة الآلية" تستعد لموسم حصاد الأرز في الدلتا

شيماء مجدي

وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف جهود قطاع الزراعة الآلية، استعدادًا لموسم حصاد الأرز في محافظات الدلتا، في إطار خطة الوزارة الشاملة لتحديث القطاع الزراعي، وتقديم الدعم اللازم للمزارعين وتحقيق أقصى استفادة من المحاصيل الاستراتيجية، مع حماية البيئة من التلوث الناتج عن حرق قش الأرز.

توفير خدمات الزراعة الآلية

وشدد فاروق على توفير خدمات الزراعة الآلية والميكنة الزراعية للمزارعين بأسعار تنافسية ومناسبة، لتشجيع المزارعين على تبني أساليب الزراعة الحديثة والابتعاد عن الطرق التقليدية التي قد تتسبب في خسائر اقتصادية وبيئية.

ومن جهته أكد الدكتور هاني درويش رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي وقطاع الزراعة الآلية، انه تم الانتهاء من إعادة تأهيل وصيانة 53 "كومباين" (ماكينة حصاد ودرس الأرز) ومكبسًا لجمع وكبس قش الأرز، وذلك بمحطات الزراعة الآلية بمحافظات زراعة محصول الأرز بالدلتا، في إطار تنفيذ توجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الشأن.

وأشار درويش إلى أن ذلك يأتي بهدف توفير معدات حديثة وذات كفاءة عالية للمزارعين، ما يضمن سرعة إنجاز عملية الحصاد ودرس الأرز بجودة عالية، فضلًا عن إمكانية كبس قش الأرز وتحويله إلى بالات يمكن الاستفادة منها في صناعات متعددة مثل الأعلاف والأسمدة بدلا من حرقه، والتسبب في خلق السحابة السوداء.
وأضاف رئيس قطاع الزراعة الآلية ان هذه الخدمات سيتم اتخاذها من خلال المحطات التابعة للقطاع،   بأسعار مناسبة للمزارعين، لتشجيعهم على استخدام التكنولوجيا الحديثة بدلاً من الطرق التقليدية التي قد تسبب خسائر في المحصول وتضر بالبيئة، لافتا إلى أن  هذا المشروع جزءًا من خطة أوسع تتبناها وزارة الزراعة لتطبيق آليات الزراعة الذكية والمستدامة في المحاصيل الاستراتيجية.

