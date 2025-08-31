قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الزراعة يشارك في احتفالية محافظة القليوبية بعيدها القومي الـ157

شيماء مجدي

شارك علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في احتفالية محافظة القليوبية بعيدها القومي الـ157، والذي أقيم بقصر محمد علي بمدينة شبرا الخيمة، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف،  والسفير عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، فضلا عن عدد من المحافظين وقيادات تنفيذية وشعبية وبرلمانية من مختلف المحافظات.

ووجه فاروق التهنئة الى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية،  وجميع أهالي المحافظة، بهذه المناسبة، معربا عن تمنياته للمحافظة بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار.

وأكد وزير الزراعة أهمية هذا الاحتفال، الذي يخلد حدث تاريخي هام، وهو ذكرى افتتاح القناطر الخيرية عام 1868، والتي تعد من أبرز المعالم الهندسية والتاريخية في مصر، والتي لعبت دورًا محوريًا في تحقيق النهضة الزراعية لمصر، عند إنشاءها، كما ساهمت في استقرار وتنمية الحياة الريفية في منطقة الدلتا.

وأشار الوزير إلى التعاون الدائم والمستمر بين الوزارة والمحافظة، في التنسيق المشترك في العديد من الملفات المتعلقة بدعم مزارعي المحافظة، وتحقيق التنمية الزراعية بها، وذلك بإعتبارها من المحافظات الزراعية الهامة.

