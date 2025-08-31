الزراعة تصدر أكثر من 1090 ترخيص لأنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، عن إصدار نحو 1092 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان.

يأتي ذلك وفقا لتقرير تلقاه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة حول أبرز أنشطة القطاع خلال شهر أغسطس الحالى.

وقال رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات تراخيص أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتسهيل تسجيل مخاليط الأعلاف طبقا للضوابط والمعايير القياسية، مع تقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، والعمل على تشجيع التصدير وزيادة الصادرات، وفى ضوء توجيهات السيد الأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة بتذليل كافة العقبات مع الإلتزام بالضوابط والمعايير.

وأشار سليمان، الى أنه تم خلال شهر أغسطس الجاري إصدار نحو 1092 ترخيص تشغيل، ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان، من بينها 427 تصريح مزاولة نشاط تربية ماشية للمربى الصغير، مع الإلتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوي داخل وحول تلك الأنشطة والمشروعات، بمشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.



واضاف أنه تم الموافقة أيضا على تسجيل 791 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها من بينها 550 تسجيلة محلية، و241 تسجيلة مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والمواصفات القياسية، وذلك بالاشتراك مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، لافتا الى إصدار نحو 47 موافقه فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير وإشتراطات البعد الوقائي والأمان الحيوي في الظهير الصحراوي.

وتابع رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أنه تم أيضا خلال الشهر ذاته تقديم الدعم الفني وإجراء وعمل تجارب التجانس، بمشاركة المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة على عدد 45 مصنع أعلاف بعدد 105 وحدة خط إنتاج أعلاف (دواجن - مواشي - أسماك) تمهيداً لإصدار تراخيص تشغيل إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية تحقق أعلى معدلات أداء سواء للدواجن أو للمواشي أو للأسماك بعدد من محافظات الجمهورية المختلفة.

وأشار سليمان إلى أنه تم خلال أغسطس أيضا إعتماد صرف مبلغ 337.8 مليون جنيه، لصالح 194 مستفيد لتربية وتسمين 2089 رأس ماشية ضمن المشروع القومي للبتلو، ليتحاوز إجمالي التمويل حتى تاريخه أكثر من 10 مليارات و53 مليون جنيه، إستفاد منها حوالي 45.1 ألف مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين والسيدات في قرى مبادرة فخامة السيد الرئيس "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري، حيث تجاوز إجمالي الرؤوس الممولة 522.5 ألف رأس ماشية.



واضاف أنه يتم متابعة رؤوس الماشية لدى المستفيدين من المشروع وتقديم كافة أوجه الدعم الفني على أرض الواقع بمشاركة مديريات الزراعة والطب البيطري بكافة المحافظات.

وأوضح سليمان أنه تم بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية المختصة والمعنية شن أكثر من 60 حملة تفتيش مكثفة ومفاجئة على مخازن الأعلاف وخاماتها على مستوى جميع محافظات الجمهورية في آن واحد، للكشف عن أي عمليات تخزين أو حجب للسلع بهدف زيادة الأسعار، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفات والمخالفين، مشيرا إلى أنه تم أيضا الإشراف على إعدام شحنة بكمية 23 طن إضافات أعلاف مرفوضة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على أساسها وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، ومنع دخولها إلى البلاد.

وأكد أنه تم كذلك خلال أغسطس الموافقة على تصدير أعلاف أسماك وإضافات أعلاف ومصنعات دواجن ودواجن مجمدة (سمان - بط - حمام - رومي) إلى بعض الدول العربية والأجنبية، وفتح أفاق جديدة لتصدير الفائض من كتاكيت التسمين المنتجة محلياً.



وشدد رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، على أنه تم تعميم التقدم للحصول على تراخيص تشغيل مميكنة لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية من خلال المنصات الرقمية، والتي تشمل الصفحة الرسمية للوزارة، ومنصة مصر الرقمية، كذلك تطبيقات الهاتف الموبايل للخدمات الحكومية، وذلك تيسيراً وتبسيطاً لإجراءات تقديم الطلبات وإستخراج التراخيص والخدمات التي يقدمها القطاع إلكترونياً فى سهولة ويسر وفى أسرع وقت.

وأشار إلى تكثيف الدور التوعوي والإرشادي بالتنسيق مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف من خلال تنظيم عدد من الندوات الإرشادية النظرية وكذلك ورش العمل التطبيقية والعملية بالمزرعة لتعريف صغار المربيين بفنون ومهارات تربية وتغذية ورعاية قطعانهم لتحسين معدلات الأداء وزيادة العائد الإقتصادي.