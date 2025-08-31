بمشاركة 35 ناديا.. انطلاق فعاليات بطولة الجمهورية الصيفية لكرة اليد بالأكاديمية العربية

انطلقت اليوم "الأحد" بطولة الجمهورية الصيفية لكرة اليد المصغرة لعام 2025، التي تنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة اليد، بمشاركة ٣٥ ناديًا من مختلف محافظات مصر.



جاء الإعلان عن انطلاق البطولة خلال مؤتمر صحفي كبير شهد حضور ، الدكتورة صفاء شريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ممثلة عن وزير الشباب والرياضة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية، وخالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، بالإضافة إلى رؤساء الأندية المشاركة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.



وأكدت الدكتورة صفاء شريف أن هذه البطولة تأتي في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة لدعم النشء والشباب، وتوفير الفرصة لممارسة الرياضة والمنافسة، وتعزيز العمل الجماعي.



وأشارت إلى أن رياضة كرة اليد تحظى بمكانة مرموقة إقليميًا ودوليًا، وأن البطولة تعكس رؤية الدولة المصرية نحو الاستثمار في طاقات أبنائها وإعداد أجيال قادرة على رفع راية مصر في المحافل المختلفة.



من جانبه، توجه خالد فتحي بالشكر إلى وزارة الشباب والرياضة على دعمها المستمر، وإلى الأكاديمية العربية على تعاونها المثمر وتنظيمها المتميز.



وأوضح أن الاتحاد المصري لكرة اليد يسعى من خلال تنظيم مثل هذه البطولات إلى اكتشاف المواهب الشابة وصقلها، مؤكداً أن "المنافسة تصنع الأبطال".



بدوره، رحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج بالحضور، مشددًا على أن البطولة ليست مجرد منافسة رياضية، بل هي "رسالة متجددة تعكس ما توليه الدولة من اهتمام ورعاية بالرياضة والشباب".



وأكد أن الأكاديمية العربية تفخر بأن تكون شريكًا فاعلًا في جميع المبادرات التي تهدف إلى خدمة شباب الوطن وتنمية مهاراتهم.



وأشار إلى أن الرياضة لم تعد وسيلة للترفيه فقط، بل أصبحت ركيزة أساسية في بناء شخصية متكاملة قادرة على الإبداع والتحدي.



واختتم كلمته بتوصية المشاركين بضرورة التحلي بالروح الرياضية والأخلاق قبل المهارة، وتمنى أن تكون البطولة بداية لمزيد من الإنجازات التي ترفع اسم مصر عاليًا.