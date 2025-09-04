قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مرأة ومنوعات

برج الجوزاء .. حظك اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025: ركّز على خطوات ثابتة

الجوزاء
الجوزاء

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج الجوزاء وحظك اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025

مشروعًا واحدًا وضع جدولًا زمنيًا مُبسّطًا. اجعل رسائلك واضحة لتجنب أي لبس، استراحات قصيرة وممتعة تُحسّن مزاجك. أفعال صغيرة ومُستمرة تُحوّل الأفكار إلى نجاحات صغيرة تُعزز الثقة وتُساعد على التقدم

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفيا 

 تجنب الإشارات المتضاربة؛ كن واضحًا بشأن نواياك ولطيفًا في ردودك. تُعزز الاهتمام والإنصات البسيط التقارب، استمتع بلحظات خفيفة تُذكركما بأهمية بعضكما البعض، وابتسما. 

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

قد تكون هناك مشاكل في المعدة، وقد يكون الطعام من الخارج سببًا قد تشعرين أيضًا بألم في المفاصل، وقد تعاني بعض النساء أيضًا من مشاكل متعلقة بالنوم، فقد يؤدي ذلك إلى وضع خطير. إذا كنتِ تعانين من مشاكل متعلقة بالنوم، فاختاري الطرق الطبيعية بدلًا من الأدوية.. 

برج الجوزاء اليوم مهنيا 

شارك أفكارًا موجزة في الاجتماعات واطلب الملاحظات انجز مهمة واحدة مهمة لإحراز تقدم ملموس وتقليل التوتر. استفد من فترات راحة قصيرة لاستعادة تركيزك. كن مستعدًا لتعديل خططك عند ظهور حقائق جديدة. 

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة 

شارك خططك المالية مع شخص عملي للحصول على رأي ثانٍ، ركّز على خطوات ثابتة لتكوين صندوق طوارئ صغير. تساعدك السجلات الواضحة والأهداف البسيطة على الشعور بالأمان والاستعداد للخطوات التالية.

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

مروان عطية

محمد صلاح: علامة استفهام حول انضمام مروان عطية للمنتخب.. وحسام حسن بيجهزه للأهلي

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

إنستجرام

إنستجرام يطلق تطبيقه الرسمي لأجهزة الآيباد

يوتيوب

وداعا لمشاركة الحسابات.. يوتيوب تشدد قبضتها على باقة بريميوم

نيسان تيدا موديل 2010

بـ 400 ألف جنيه .. اركب نيسان تيدا سيدان

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

