تعرف على سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم .. فيديو
مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي بأسوان
سم قاتل.. جمال شعبان يحذر من الإسراف في تناول حلويات المولد النبوي
المولد النبوي.. دار الإفتاء توضح هل احتفلت زوجات الرسول والصحابة به؟
بقوة 5.9 درجة .. زلزال قوي يضرب الأرجنتين
الإمارات تحذر من خطورة الاستيطان الإسرائيلي على مستقبل اتفاقات التطبيع
أمطار غزيرة وتحذيرات من الفيضانات.. إعصار لورينا يضع هذه المنطق في حالة تأهب
احترس إن كنت منهم.. أشخاص ممنوعون من تناول حلوى المولد
شاركها مع أحبابك.. رسائل تهنئة المولد النبوي2025
تم تطبيقها بمصر.. فوائد وكيفية استخدام الريبوتات فى صناعة الألبان؟
أقدم جينوم بشري يكشف أسرارًا جديدة عن أصول المصريين قبل 4500 عام
تحطم طائرة روسية في مقاطعة ريازان ووفاة الطيار
عودة رحلات "أرويا كروز" إلى مصر ووجهات المتوسط في 2026 و2027

القسم الخارجي

أعلنت شركة آرويا كروز، أول شركة كروز عربية، عن عودتها لتسيير رحلاتها البحرية إلى مصر ووجهات شرق المتوسط، بما في ذلك تركيا واليونان، خلال موسمي 2026 و2027، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققته في موسمها الأول بالمنطقة، والذي انطلق في يونيو 2025 وجذب أكثر من 20 ألف زائر على متن رحلاتها البحرية. 

وتضمنت الرحلات الأولى التي استمرت حتى منتصف سبتمبر 2025 جولات بحرية لسبع ليالٍ انطلقت من إسطنبول مرورًا بوجهات بارزة مثل ميكونوس، خليج سودا، الإسكندرية، كاش، وبودروم. وقد لاقت هذه الوجهات إقبالًا واسعًا من السياح نظرًا لتنوعها الثقافي والتاريخي، ما عزز مكانة شرق المتوسط كأحد أهم المقاصد السياحية العالمية الناشئة في قطاع الكروز.

توسيع النشاط لتلبية الطلب

وأكدت الشركة أن شراكاتها مع وكالة الترويج السياحي التركية (TGA) وميناء جالاتابورت في إسطنبول ساهمت في إنجاح عملياتها، حيث عززت هذه التعاونات موقع إسطنبول كأحد أهم الموانئ السياحية في العالم. وتستعد "أرويا كروز" لتوسيع برامجها في 2026 و2027 عبر إضافة مسارات جديدة وزيادة عدد الرحلات، لتلبية الطلب المتنامي على رحلات شرق المتوسط.

وبالتوازي مع ذلك، تطلق الشركة أولى عملياتها في البحر الأحمر انطلاقًا من جدة بالسعودية في 20 سبتمبر 2025، برحلات تستغرق من 3 إلى 5 ليالٍ. وتمت إعادة تصميم أكثر من 95% من سفينة "World Dream" التي استحوذت عليها عام 2023 لتجسيد الثقافة العربية من حيث الضيافة والتصميم والمأكولات، ما يجعلها تجربة سياحية فريدة تعكس هوية المنطقة.

ومع هذا التوسع في كل من البحر الأحمر وشرق المتوسط، تعزز "أرويا كروز" موقعها كلاعب رئيسي في صناعة الكروز العالمية، وتفتح الباب أمام فرص جديدة لمصر والمنطقة لتعزيز مكانتها كمركز محوري للسياحة البحرية الدولية.

