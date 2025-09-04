عودة رحلات "أرويا كروز" إلى مصر ووجهات المتوسط في 2026 و2027

أعلنت شركة آرويا كروز، أول شركة كروز عربية، عن عودتها لتسيير رحلاتها البحرية إلى مصر ووجهات شرق المتوسط، بما في ذلك تركيا واليونان، خلال موسمي 2026 و2027، وذلك بعد النجاح اللافت الذي حققته في موسمها الأول بالمنطقة، والذي انطلق في يونيو 2025 وجذب أكثر من 20 ألف زائر على متن رحلاتها البحرية.

وتضمنت الرحلات الأولى التي استمرت حتى منتصف سبتمبر 2025 جولات بحرية لسبع ليالٍ انطلقت من إسطنبول مرورًا بوجهات بارزة مثل ميكونوس، خليج سودا، الإسكندرية، كاش، وبودروم. وقد لاقت هذه الوجهات إقبالًا واسعًا من السياح نظرًا لتنوعها الثقافي والتاريخي، ما عزز مكانة شرق المتوسط كأحد أهم المقاصد السياحية العالمية الناشئة في قطاع الكروز.

توسيع النشاط لتلبية الطلب

وأكدت الشركة أن شراكاتها مع وكالة الترويج السياحي التركية (TGA) وميناء جالاتابورت في إسطنبول ساهمت في إنجاح عملياتها، حيث عززت هذه التعاونات موقع إسطنبول كأحد أهم الموانئ السياحية في العالم. وتستعد "أرويا كروز" لتوسيع برامجها في 2026 و2027 عبر إضافة مسارات جديدة وزيادة عدد الرحلات، لتلبية الطلب المتنامي على رحلات شرق المتوسط.

وبالتوازي مع ذلك، تطلق الشركة أولى عملياتها في البحر الأحمر انطلاقًا من جدة بالسعودية في 20 سبتمبر 2025، برحلات تستغرق من 3 إلى 5 ليالٍ. وتمت إعادة تصميم أكثر من 95% من سفينة "World Dream" التي استحوذت عليها عام 2023 لتجسيد الثقافة العربية من حيث الضيافة والتصميم والمأكولات، ما يجعلها تجربة سياحية فريدة تعكس هوية المنطقة.

ومع هذا التوسع في كل من البحر الأحمر وشرق المتوسط، تعزز "أرويا كروز" موقعها كلاعب رئيسي في صناعة الكروز العالمية، وتفتح الباب أمام فرص جديدة لمصر والمنطقة لتعزيز مكانتها كمركز محوري للسياحة البحرية الدولية.