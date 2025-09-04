الثانية عربيًا وأفريقيًا.. مصر بين أفضل 25 وجهة سياحية عالمية في 2025

حققت مصر إنجازًا جديدًا على خريطة السياحة العالمية، حيث احتلت المركز الرابع والعشرين عالميًا في قائمة أفضل الدول السياحية لعام 2025، وفق التصنيف الصادر عن مجلة CEOWORLD الأمريكية، والذي استند إلى آراء أكثر من 295 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم.

وبهذا التصنيف، جاءت مصر في المرتبة الثانية عربيًا بعد الإمارات، والثانية أفريقيًا بعد جنوب أفريقيا، بما يعكس مكانتها كأحد أبرز المقاصد السياحية والثقافية على مستوى العالم، وفق تقرير نشره موقع “ترافيل آند تور” المتخصص في السياحة.

وجاءت هذه النتيجة بعد حصول مصر على 54.63 نقطة، وهو ما يعكس تنامي جاذبيتها السياحية عالميًا.

ويعود ذلك إلى تنوع مقوماتها، بدءًا من آثارها الفرعونية الفريدة مثل أهرامات الجيزة ووادي الملوك ومعابد الأقصر، مرورًا بشواطئ البحر الأحمر وسيناء، وصولًا إلى مدنها الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية التي تمثل مزيجًا حيًا بين التاريخ والحياة العصرية.

ويؤكد التقرير أن مصر لم تكتفِ بالحفاظ على إرثها الحضاري فقط، بل تعمل أيضًا على تطوير بنيتها التحتية السياحية وتعزيز مفهوم السياحة المستدامة.

ومن أبرز المشاريع التي ينتظرها العالم افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي سيضم كنوزًا فريدة من التاريخ المصري القديم وعلى رأسها مقتنيات الملك توت عنخ آمون.

كما أشار التصنيف إلى أن مصر تقدم لزوارها مزيجًا متفردًا من السياحة الثقافية والترفيهية، يجعلها وجهة مثالية لعشاق التاريخ ومحبي المغامرة على حد سواء. فبينما تظل الحضارة المصرية القديمة سرًا من أسرار الجذب العالمي، فإن المنتجعات الحديثة والأنشطة البحرية والثقافية تعزز من تنوع الخيارات أمام السائحين.

وفيما تصدرت تايلاند قائمة الوجهات العالمية لعام 2025، تلتها اليونان ثم إندونيسيا، فإن دخول مصر ضمن أفضل 25 دولة يعكس نجاحها في تعزيز مكانتها السياحية واستعادة مكانتها الرائدة في المنطقة والعالم.