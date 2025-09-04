قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كارثة في دارفور.. انتشال 370 جثة بعد انزلاق أرضي أودى بحياة ألف شخص
هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي
رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
أخبار العالم

الثانية عربيًا وأفريقيًا.. مصر بين أفضل 25 وجهة سياحية عالمية في 2025

تدفق السياح إلى مصر
تدفق السياح إلى مصر
القسم الخارجي

حققت مصر إنجازًا جديدًا على خريطة السياحة العالمية، حيث احتلت المركز الرابع والعشرين عالميًا في قائمة أفضل الدول السياحية لعام 2025، وفق التصنيف الصادر عن مجلة CEOWORLD الأمريكية، والذي استند إلى آراء أكثر من 295 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم. 

وبهذا التصنيف، جاءت مصر في المرتبة الثانية عربيًا بعد الإمارات، والثانية أفريقيًا بعد جنوب أفريقيا، بما يعكس مكانتها كأحد أبرز المقاصد السياحية والثقافية على مستوى العالم، وفق تقرير نشره موقع “ترافيل آند تور” المتخصص في السياحة.

وجاءت هذه النتيجة بعد حصول مصر على 54.63 نقطة، وهو ما يعكس تنامي جاذبيتها السياحية عالميًا.

ويعود ذلك إلى تنوع مقوماتها، بدءًا من آثارها الفرعونية الفريدة مثل أهرامات الجيزة ووادي الملوك ومعابد الأقصر، مرورًا بشواطئ البحر الأحمر وسيناء، وصولًا إلى مدنها الكبرى مثل القاهرة والإسكندرية التي تمثل مزيجًا حيًا بين التاريخ والحياة العصرية.

ويؤكد التقرير أن مصر لم تكتفِ بالحفاظ على إرثها الحضاري فقط، بل تعمل أيضًا على تطوير بنيتها التحتية السياحية وتعزيز مفهوم السياحة المستدامة. 

ومن أبرز المشاريع التي ينتظرها العالم افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي سيضم كنوزًا فريدة من التاريخ المصري القديم وعلى رأسها مقتنيات الملك توت عنخ آمون.

كما أشار التصنيف إلى أن مصر تقدم لزوارها مزيجًا متفردًا من السياحة الثقافية والترفيهية، يجعلها وجهة مثالية لعشاق التاريخ ومحبي المغامرة على حد سواء. فبينما تظل الحضارة المصرية القديمة سرًا من أسرار الجذب العالمي، فإن المنتجعات الحديثة والأنشطة البحرية والثقافية تعزز من تنوع الخيارات أمام السائحين.

وفيما تصدرت تايلاند قائمة الوجهات العالمية لعام 2025، تلتها اليونان ثم إندونيسيا، فإن دخول مصر ضمن أفضل 25 دولة يعكس نجاحها في تعزيز مكانتها السياحية واستعادة مكانتها الرائدة في المنطقة والعالم.

مصر سياحة الأقصر أسوان

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

كرة النسائية المصري

الكرة النسائية.. المصري البورسعيدي يفوز على اتحاد بسيون

الاهلي

الجهاز الجديد للأهلي يستأنف تدريباته على ملعب مختار التتش

الأهلي

مران الأهلي | الفريق يستأنف تدريباته على ملعب التتش

بالصور

وفاة النجم العالمي .. من هو جورجيو أرماني وما مهنته القديمة

جورجيو ارماني
شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

