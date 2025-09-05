ياسمين رحمي تكشف لـ صدي البلد أسرار شخصيتها بمسلسل ما تراه ليس كما يبدو

تألقت الفنانة ياسمين رحمي في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو حكاية هند

و قالت الفنانة ياسمين رحمي في تصريحات لـ صدي البلد: “ قدمت شخصية شقيقة يوسف ، يوسف رجل ظالم و غير سوي و شقيقته راضية عن كل ما يفعله ، لم اخف من دور الشر لانه تحدي بالنسبة لي و انا أحب التحدي و الشخصيات المختلفة، جلست مع المخرج و تعرفت علي منطق و دوافع الشخصية و أفعالها”

و أضافت ياسمين رحمي: مسلسل ما تراه ليس كما يبدو حكاية هند مختلفة و مميزة حلقات قصيرة و مشوقة و يسيطر علي الحكاية غموض و تشويق

تابعت ياسمين رحمي : سعيدة بنجاح المسلسل و تصدره التريند و ردود الأفعال مسلسل إجتماعي مهم و سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل و الكواليس كلها تعاون و ايجابية

يذكر أن حكاية "هند" من بطولة ليلى أحمد زاهر، حازم إيهاب، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، ياسمين رحمي، والفنانة القديرة حنان سليمان، الفنان القدير عزت زين ، عزوز عادل ، من تأليف هند عبدالله وإخراج خالد سعيد