مدرب وادي دجلة عن مواجهة الأهلي: سنفوز عليهم مثل الزمالك

أكد محمد الشيخ، المدير الفني لفريق وادي دجلة، أن الفريق قادر على تحقيق الفوز على الأهلي في الدوري الممتاز، تمامًا كما فعل أمام الزمالك.

وقال الشيخ في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، في برنامج «الكلاسيكو» على قناة «أون»: "نبدأ استعدادًا جديدًا للدوري الممتاز، ونعتبر ما فات كأنه لم يكن. لم نفكر بعد في مواجهة الأهلي، فما زال الوقت مبكرًا، لكن لدينا هوية واضحة، ولماذا لا نفوز على الأهلي؟ نحن قادرون على ذلك مثلما فزنا على الزمالك".

وأضاف: "جمهور الزمالك كان مرعبًا، وأرى أشياء جديدة عليّ مثل الحضور الجماهيري. كنت أواجه الزمالك وجمهوره وأحاول أن أشرح للاعبين طبيعة مواجهة الأهلي".

وتابع: "لا أنتمي إلى الأهلي أو الزمالك، وسيكون هناك نظرة مختلفة للمدربين الشباب في الدوري المصري. أتمنى التدريب في أوروبا، وأن أكون إضافة قوية للتدريب في مصر والمدربين الشباب".