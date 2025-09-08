حريق يلتهم ماشية ودواجن في حظيرة بمدينة الصف

التهم حريق هائل حظيرة مواشي في مدينة الصف جنوب محافظة الجيزة ما أسفر عن تفحم محتوياتها ونفوق كمية كبيرة من الماشية والدواجن واحتراق غرفة الخفير دون خسائر بشرية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب حريق داخل حظيرة مواشى في مدينة الصف جنوب محافظة الجيزة، انتقلت على الفور قوات الأمن وتم الدفع بسيارات الإطفاء وتبين محاصرة النيران لجزء كبير من الحظيرة ونجحت القوات في السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمنازل والحظائر المجاورة.

أسفر الحريق عن نفوق 3 أبقار، وعجلين، وحمار، و100 بطة ودجاجة و تفحم غرفة الخفير الذي نجا بنفسه قبل أن تطاله النيران.

وأشارت التحريات الأولية إلى اشتعال الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.