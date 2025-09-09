لتعزيز القوات الاستراتيجية النووية.. كوريا الشمالية تختبر محركا صاروخيا عالي الدفع

أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون على اختبار محرك صاروخي عالي الدفع يعمل بالوقود الصلب باستخدام مادة مركبة من ألياف الكربون.

و أجرت إدارة الصواريخ، بالتعاون مع مركز أبحاث المواد الكيميائية اختبارًا لمحرك نفاث أرضي في اليوم السابق، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.





و وصف الزعيم كيم جونغ أون، الصاروخ بأنه "يُبشر بتغيير كبير" في تعزيز القوات الاستراتيجية النووية لبلاده، وأنه "نجاح يكتسب طبيعة استراتيجية قصوى في إطار التحديث الأخير لتقنيات الدفاع".







ويأتي هذا الاختبار بعد أسبوع من زيارة الزعيم كيم لمعهد الأبحاث الذي طور المحرك، حيث كشف المعهد النقاب عن الجيل الجديد من صاروخ هواسونغ-20 الباليستي العابر للقارات قيد التطوير، قائلاً إنه سيستخدم المحرك الجديد.





وأفادت وكالة الأنباء المركزية بأن اختبار المحرك هو التاسع من نوعه و"الأخير" في عملية التطوير، ووصفت أقصى قوة دفع له بـ 1,971 كيلو نيوتن.





وأجرت كوريا الشمالية آخر تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات في 31 أكتوبر من العام الماضي باستخدام صاروخ هواسونغ-19 الذي يعمل بالوقود الصلب، ووصفته آنذاك بأنه "صاروخ باليستي عابر للقارات من الطراز النهائي".





ويمثل صاروخ هواسونغ-20 أحدث تطوير في ترسانة

كوريا الشمالية من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات. ومن المتوقع أن يُسرّع استكمال محركه الجديد من تطويره.