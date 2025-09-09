قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يقبل الله التوبة رغم الذنب المتكرر؟.. الإفتاء: شرط واحد لقبولها
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 9-9-2025
حماس: تفاخُر نتنياهو بتدمير الأبراج السكنية في غزة من أبشع صور الساديَّة
موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. رابط مباشر للاطلاع عليها
المفتي يحسم الجدل حول حكم إحالة الديون مقابل زيادة مالية
استعدوا لتقلبات الطقس.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم
تصعيد إسرائيلي بلا سقف.. 50 برجاً مدمراً وتحذيرات من عملية برية في غزة
أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم الثلاثاء 9-9-2025
بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء
62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة
هل يجوز إخراج الصدقة بنية الرزق.. دار الإفتاء توضح
سكودا تقدم إيبيك EPIQ موديل 2026 الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حماس: تفاخُر نتنياهو بتدمير الأبراج السكنية في غزة من أبشع صور الساديَّة

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أمس الإثنين، إن تفاخُر الإرهابي رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتدمير عشرات الأبراج السكنية في مدينة غزة، وآخرها عمارة السلام مساء اليوم، وتشريد سكانها الأبرياء، يُشكّل صورة من أبشع صور الساديَّة والإجرام لمجرم حربٍ يواصل ارتكاب جرائمه الوحشية بحق المدنيين منذ قرابة العامين أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع، بحسب وكالة الأنباء "صفا".

وتابعت أن "صمت وعجز مؤسسات الأمم المتحدة وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي أمام هذه الجرائم الوحشية يعبّر بشكل صارخ عن ازدواجية المعايير التي أضحت تحكمها، بفعل الإدارة الأمريكية المتواطئة، ما يُنذِر بانهيار شامل لمنظومة القيم والمبادئ الدولية القائمة".

وأضافت حماس، في تصريحات صحفية، أن مخاطبة الإرهابي نتنياهو لأهالي مدينة غزة بقوله (لقد حذرناكم، فاخرجوا من هناك)، ممارسة علنيَّة لجريمة تهجير قسري مكتملة الأركان تجري تحت وطأة القصف والمجازر والتجويع والتهديد بالقتل، ما يمثِّل تحدياً سافراً وغيرَ مسبوقٍ للقوانين والمواثيق الدولية.


وثمنت حماس الحراك الدولي الرافض لهذا الصمت، وتصاعد الرفض العالمي لحرب الإبادة في قطاع غزة، داعية كل دول وأحرار العالم إلى تصعيد الإجراءات ضد كيان الاحتلال الفاشي، وإجباره على وقف جرائمه وانتهاكاته بحق شعبنا الفلسطيني.

حماس نتنياهو غزة الإرهابي الساديَّة الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

سعر استمارة بطاقة الرقم القومي2025

أسعار استمارة البطاقة الشخصية2025.. ورابط التجديد أونلاين

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

معاشات أكتوبر

موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة الأخيرة

ترامب

لا حصانة للرئيس.. القضاء يصفع ترامب ويفرض عليه غرامة 83 مليون دولار

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-9-2025

ترشيحاتنا

الأهلي

نجم الأهلي السابق: الأحمر بطلًا للدوري المصري هذا الموسم

مصطفي محمد

أحمد عادل: مصطفى محمد لن يجد ناديا في مصر أفضل من الأهلي

شيكابالا

القيعي يكشف كواليس فشل انتقال شيكابالا إلى الأهلي

بالصور

بتقص العظام.. صيحة موضة جديدة في تركيا لتقليل طول النساء| توافد ستات العالم

جراحة تقصير القامة
جراحة تقصير القامة
جراحة تقصير القامة

نشرة المرأة والمنوعات.. كنز الوقاية من الأمراض بسعر رخيص.. 6 أسباب تقود الرجال للانفصال بعد الخمسين.. و8 تحاليل قبل الزواج

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الشعر البني موضة 2025.. دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

جدري القرود
جدري القرود
جدري القرود

فيديو

رسالة "شات جي بي تي" لأسما

أسما شريف منير ترتدي الحجاب و«شات جي بي تي» يهنئها.. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد