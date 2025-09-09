قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء اليوم الثلاثاء 9-9-2025
بورصة الدواجن.. تحرك أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء
62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة
هل يجوز إخراج الصدقة بنية الرزق.. دار الإفتاء توضح
سكودا تقدم إيبيك EPIQ موديل 2026 الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا
ناشطو أسطول الصمود: لا يوجد طرف آخر وراء الهجوم على السفينة غير الاحتلال
7 فضائل أخبر عنها الرسول لمن يستيقظ لصلاة الفجر.. لا تفوت ثوابها
القبض على 6 عناصر من تنظيم داعش في العراق
3 وفيات و38 مصابا.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس على صحراوي الأقصر
كيف نعرف الفرق بين الرؤيا الصادقة والحلم؟.. 4 علامات تكشف دلالة ما تراه
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ناشطو أسطول الصمود: لا يوجد طرف آخر وراء الهجوم على السفينة غير الاحتلال

أسطول الصمود
أسطول الصمود
هاجر رزق

أفادت تقارير عن ناشطين في أسطول الصمود أن هناك مسيرة ألقت مادة حارقة على السفينة التي كانت ترسو أمام المياه التونسية.

و أضافت التقارير أنه لا يوجد طرف آخر وراء الهجوم على السفينة غير الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين على أن الهجوم على السفينة زادهم إصرارا على مواصلة الرحلة لكسر الحصار على غزة.

و أفادت رويترز بأن السفينة التي تعرضت للهجوم ترفع علم البرتغال وجميع الركاب والطاقم بخير.

كما نقلت "أ ف ب" عن الحرس الوطني التونسي عدم رصدهم أي طائرات مسيرة بعد حادثة الأسطول.

و تعرضت سفينة رئيسية ضمن أسطول كسر حصار غزة لاستهداف بمسيرة قبالة السواحل التونسية، فجر اليوم الثلاثاء، بحسب إدارة الأسطول.

وطلبت "لجنة أسطول الصمود" من جميع السفن عدم التوجه إلى ميناء سيدي بوسعيد بعد رصد نشوب حريق على متن السفينة "فاميلي".

وبحسب ناشطين على منصة إكس، فإن الطائرة المسيرة استهدفت أكبر سفينة في الأسطول، المحملة بجميع الإمدادات الأساسية لكسر حصار غزة، وتحمل أشهر الشخصيات المشاركة في أسطول الصمود، مؤكدين أن النيران مشتعلة في السفينة.

و يذكر أن الأسطول انطلق من  إسبانيا وإيطاليا، بهدف "فتح ممر إنساني ووضع حد لإبادة الشعب الفلسطيني المتواصلة" في غزة، بحسب ما أفاد "أسطول الصمود العالمي".

ويصف أسطول الصمود العالمي نفسه على موقعه الإلكتروني بأنه منظمة "مستقلة" و"غير تابعة لأي حكومة أو حزب سياسي".

والأسطول محمّل مساعدات إنسانية، ويقلّ ناشطين مؤيدين للفلسطينيين.

ويتوقع أن يصل الأسطول إلى  غزة في منتصف سبتمبر ، ويأتي تحركه بعدما منعت إسرائيل محاولتين للناشطين في هذه المبادرة لتوصيل مساعدات بحرا إلى القطاع الفلسطيني في يونيو ويوليو.

ناشطين أسطول الصمود مسيرة مادة حارقة السفينة الاحتلال الإسرائيلي البرتغال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

سعر استمارة بطاقة الرقم القومي2025

أسعار استمارة البطاقة الشخصية2025.. ورابط التجديد أونلاين

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

المجني عليه

أمن القاهرة يضبط 4 متهمين متورطين في مقتل محامي حلوان

ترامب

لا حصانة للرئيس.. القضاء يصفع ترامب ويفرض عليه غرامة 83 مليون دولار

ترشيحاتنا

احتفالية المولد النبوي

وكيل الأزهر ورئيس الجامعة ورئيس القطاع يشهدون احتفالية مدن البعوث بذكرى المولد النبوي

الحجاب

ما حكم من ترتدي الحجاب ثم تخلعه بعد فترة؟.. أمين الإفتاء يجيب

علوم الأزهر ترصد ظاهرة الخسوف الكلي للقمر

علوم الأزهر ترصد ظاهرة الخسوف الكلي للقمر.. صور

بالصور

بتقص العظام.. صيحة موضة جديدة في تركيا لتقليل طول النساء| توافد ستات العالم

جراحة تقصير القامة
جراحة تقصير القامة
جراحة تقصير القامة

نشرة المرأة والمنوعات.. كنز الوقاية من الأمراض بسعر رخيص.. 6 أسباب تقود الرجال للانفصال بعد الخمسين.. و8 تحاليل قبل الزواج

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

الشعر البني موضة 2025.. دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي
الشعر البني موضة 2025: دليلك لتألّق لافت ولمعان طبيعي

علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

جدري القرود
جدري القرود
جدري القرود

فيديو

رسالة "شات جي بي تي" لأسما

أسما شريف منير ترتدي الحجاب و«شات جي بي تي» يهنئها.. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد