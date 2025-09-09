أحمد موسى: نحتفل بالانتصار على الصهاينة في أكتوبر والصعود لكأس العالم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اللاعب مصطفى محمد ضيع فرصة 3 أهداف في الدقائق الأخيرة من مباراة مصر وبوركينا فاسو اليوم الثلاثاء، معلقا: "حكم النهاردة ظالم".

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن كان من الممكن إنهاء المباراة بالفوز، مضيفا: "كان ممكن نخلص الماتش ونفرح النهاردة بدلا من التأجيل لأكتوبر.. أكتوبر كله شهر انتصار".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى: إن شاء الله نحتفل بالانتصار على الصهاينة في شهر أكتوبر والصعود لكأس العالم، بوركينا ليس منتخبا مخيفا، ضيعنا الكثير من الأهداف، وكان ممكن نفوز، وكان ممكن نضمن الصعود لكأس العالم اليوم، من خلال الفوز على بوركينا فاسو.