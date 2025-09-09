قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق أبو العنين: إصابة مرموش كدمة وسيخضع لفحوصات.. وسيتم صرف مكافآت خاصة لنجوم الفراعنة
ترامب: وجهت ويتكوف بإبلاغ قطر بشأن الضربة الإسرائيلية لكن الوقت قد مضى
أمين الفتوى: لا حرمة في صناعة التماثيل أو عرضها إذا انتفت نية مضاهاة خلق الله
إعداد مشروع قومي كبير لتطوير الصحافة المصرية
ترامب: الهجوم الإسرائيلي على قطر كان قرار نتنياهو وليس قراري
تبرأ من عملية الدوحة.. ترامب: الهجوم على قطر قرار نتنياهو وليس قراري
محكمة جنائية دولية لجرائم البيئة
وكالة الطاقة الذرية تعلن التوصل إلى تفاهمات جديدة مع إيران
رئيس وزراء قطر: إسرائيل استخدمت أسلحة لم تستطع راداراتنا اكتشافها
يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين
مصر تنجح في رعاية اتفاق تاريخي بين إيران والوكالة الذرية لاستئناف التعاون وبناء الثقة | تقرير
رئيس وزراء كندا: عدوان إسرائيل ضد الدوحة تصعيد غير مقبول للعنف وانتهاك لسيادة قطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العاملين بالنيابات: هجوم إسرائيل على قطر تجاوز سافر للشرعية الدولية

علم دولة قطر - أرشيفية
علم دولة قطر - أرشيفية
الديب أبوعلي

أكد كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، تأييده الكامل لبيان رئاسة جمهورية مصر العربية الصادر بشأن الإدانة الشديدة لاستهداف إسرائيل لدولة قطر عبر قصف صاروخي بزعم ملاحقة قيادات حركة حماس.

وشدد القيادي العمالي على أن ما جرى يمثل اعتداءً صارخاً على قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية، فضلًا عن كونه تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وأشار عبدالباقي، إلى أن مثل هذه الاعتداءات الغاشمة تمثل تصعيدًا خطيرًا يجر الشرق الأوسط إلى دائرة جديدة من العنف وعدم الاستقرار، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

وفي هذا السياق، شدّد عبدالباقي على أن مصر اليوم تُثبت للعالم أنها الدولة الأقوى والأكثر ثباتًا في المنطقة، باعتبارها القوة الوحيدة التي تقف بصلابة في مواجهة مخططات التهجير الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما يعكس الدور التاريخي والمسؤولية الوطنية والإقليمية التي تتحملها الدولة المصرية دفاعًا عن الحقوق المشروعة للشعوب وحماية الأمن القومي العربي.

وأكد عبدالباقي، أن النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، تقف صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية في كل مواقفها الداعمة للاستقرار الإقليمي ورفضها القاطع لمحاولات فرض سياسة القوة والأمر الواقع على حساب الشعوب وحقوقها المشروعة.

واختتم بالتأكيد أن مصر كانت وستظل صوتًا قويًا للسلام العادل والشامل، ودرعًا حاميًا لمبادئ القانون الدولي وصوت الحق في مواجهة أي اعتداء يهدد الأمن والسلم الدوليين.

النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم إسرائيل قطر حركة حماس قيادات حركة حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

قطر

أول رد من الخارجية القطرية على المحاولة الاسرائيلية لاغتيال قادة حماس بالدوحة

ترشيحاتنا

السد الإثيوبي

مستشار وزير الري السابق: السد الإثيوبي لم يحقق هدفه وخطورته في سنوات الجفاف

منتخب مصر

ضياء السيد: بطولة إفريقيا احتكاك قوي للمنتخب وتكشف عن هويته قبل المونديال

محمد العرابي

السفير محمد العرابي: مصر لا تتهاون في حماية حقوقها المائية وأمنها القومي

بالصور

يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين

أمراض القلب والشرايين
أمراض القلب والشرايين
أمراض القلب والشرايين

أطعمة ترفع الكوليسترول الضار وتزيد خطر أمراض القلب

الدهون المتحولة خطر صامت على القلب
الدهون المتحولة خطر صامت على القلب
الدهون المتحولة خطر صامت على القلب

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء اصطناعي.. يحسب السعرات

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي
شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي
شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء الإصطناعي

لامتصاص أكبر .. أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة

فيديو

انفجارات تهز الدوحة

تفجيرات الدوحة .. تفاصيل هجوم جوي داخل قطر

حقن اخفاء الشعر الأبيض

حقن تخفي الشعر الأبيض.. علاج جديد للشيب يثير الجدل بين الدكاترة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد