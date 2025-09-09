العاملين بالنيابات: هجوم إسرائيل على قطر تجاوز سافر للشرعية الدولية

أكد كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، تأييده الكامل لبيان رئاسة جمهورية مصر العربية الصادر بشأن الإدانة الشديدة لاستهداف إسرائيل لدولة قطر عبر قصف صاروخي بزعم ملاحقة قيادات حركة حماس.

وشدد القيادي العمالي على أن ما جرى يمثل اعتداءً صارخاً على قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية، فضلًا عن كونه تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة بأسرها.

وأشار عبدالباقي، إلى أن مثل هذه الاعتداءات الغاشمة تمثل تصعيدًا خطيرًا يجر الشرق الأوسط إلى دائرة جديدة من العنف وعدم الاستقرار، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.

وفي هذا السياق، شدّد عبدالباقي على أن مصر اليوم تُثبت للعالم أنها الدولة الأقوى والأكثر ثباتًا في المنطقة، باعتبارها القوة الوحيدة التي تقف بصلابة في مواجهة مخططات التهجير الرامية لتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما يعكس الدور التاريخي والمسؤولية الوطنية والإقليمية التي تتحملها الدولة المصرية دفاعًا عن الحقوق المشروعة للشعوب وحماية الأمن القومي العربي.

وأكد عبدالباقي، أن النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، تقف صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية وقيادتها السياسية في كل مواقفها الداعمة للاستقرار الإقليمي ورفضها القاطع لمحاولات فرض سياسة القوة والأمر الواقع على حساب الشعوب وحقوقها المشروعة.

واختتم بالتأكيد أن مصر كانت وستظل صوتًا قويًا للسلام العادل والشامل، ودرعًا حاميًا لمبادئ القانون الدولي وصوت الحق في مواجهة أي اعتداء يهدد الأمن والسلم الدوليين.