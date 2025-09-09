قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق أبو العنين: إصابة مرموش كدمة وسيخضع لفحوصات.. وسيتم صرف مكافآت خاصة لنجوم الفراعنة
ترامب: وجهت ويتكوف بإبلاغ قطر بشأن الضربة الإسرائيلية لكن الوقت قد مضى
أمين الفتوى: لا حرمة في صناعة التماثيل أو عرضها إذا انتفت نية مضاهاة خلق الله
إعداد مشروع قومي كبير لتطوير الصحافة المصرية
ترامب: الهجوم الإسرائيلي على قطر كان قرار نتنياهو وليس قراري
تبرأ من عملية الدوحة.. ترامب: الهجوم على قطر قرار نتنياهو وليس قراري
محكمة جنائية دولية لجرائم البيئة
وكالة الطاقة الذرية تعلن التوصل إلى تفاهمات جديدة مع إيران
رئيس وزراء قطر: إسرائيل استخدمت أسلحة لم تستطع راداراتنا اكتشافها
يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين
مصر تنجح في رعاية اتفاق تاريخي بين إيران والوكالة الذرية لاستئناف التعاون وبناء الثقة | تقرير
رئيس وزراء كندا: عدوان إسرائيل ضد الدوحة تصعيد غير مقبول للعنف وانتهاك لسيادة قطر
فن وثقافة

تراجع مشاهدات الجزء الثاني الموسم 2 لمسلسل Wednesday على نتفليكس

نجلاء سليمان

افتُتح الجزء الثاني من الموسم الثاني لمسلسل الرعب والكوميديا الشهير Wednesday بتحقيق 28 مليون مشاهدة على منصة نتفليكس، وذلك في أول أسبوع من عرضه.

يمثل هذا الرقم تراجعًا ملحوظًا بنسبة 43.6% مقارنةً بالجزء الأول من الموسم نفسه، والذي حقق عند طرحه في أغسطس الماضي حوالي 50 مليون مشاهدة.

ورغم أن المسلسل ما زال يحظى بمتابعة واسعة من الجمهور، فإن الانخفاض الكبير في نسب المشاهدة يثير تساؤلات حول تفاعل المشاهدين مع تطور أحداث الجزء الثاني وما إذا كان سيستعيد زخمه في الأسابيع القادمة.


ويشمل هذا الجزء الجديد الحلقات من الخامسة إلى الثامنة، حيث تتصاعد وتيرة الأحداث في أكاديمية نيفرمور مع عودة الأسرار والغموض الذي يحيط بالشخصيات.

يستمر المسلسل في متابعة رحلة وينزداي آدامز  بينما تواجه تحديات نفسية خطيرة بعد فقدانها لقواها نتيجة انهيار عصبي أعقب رؤية وفاة صديقتها المقربة إنيد.

ومع هذه التغيرات، تجد وينزداي نفسها أمام معركة جديدة تتجاوز حدود قواها الخاصة وتضعها في مواجهة مخاطر لم تعهدها من قبل.

واحدة من أبرز مفاجآت الجزء الجديد هي انضمام النجمة العالمية ليدي جاجا في دور روزالين روتوود، الأستاذة الغامضة في أكاديمية نيفرمور.


يتضمن هذا الجزء أربع حلقات وقد ركزت هذه الحلقات على كشف أسرار جديدة عن عائلة آدامز، مع التمهيد لخطوط درامية أوسع يُتوقع أن تستمر في الموسم الثالث.

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

أول رد من الخارجية القطرية على المحاولة الاسرائيلية لاغتيال قادة حماس بالدوحة

هاني سليمان: الغارة الإسرائيلية في الدوحة تحول خطير في قواعد الاشتباك ويهدد مستقبل المفاوضات

مدير جديد لإدارة تنمية المجتمعات المحلية وشؤون المرأة بتضامن الغربية

لوحة طبيعية فريدة من نوعها.. استمرار ظاهرة انحسار مياه البحر على شواطئ طور سيناء

يدمر القلب والمخ ويسبب الوفاة.. كيف تحمي نفسك من انسداد الشرايين

أطعمة ترفع الكوليسترول الضار وتزيد خطر أمراض القلب

شاب أمريكي يحقق مليون دولار من تطبيق ذكاء اصطناعي.. يحسب السعرات

لامتصاص أكبر .. أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

تفجيرات الدوحة .. تفاصيل هجوم جوي داخل قطر

حقن تخفي الشعر الأبيض.. علاج جديد للشيب يثير الجدل بين الدكاترة

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

