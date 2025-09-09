تراجع مشاهدات الجزء الثاني الموسم 2 لمسلسل Wednesday على نتفليكس

افتُتح الجزء الثاني من الموسم الثاني لمسلسل الرعب والكوميديا الشهير Wednesday بتحقيق 28 مليون مشاهدة على منصة نتفليكس، وذلك في أول أسبوع من عرضه.

يمثل هذا الرقم تراجعًا ملحوظًا بنسبة 43.6% مقارنةً بالجزء الأول من الموسم نفسه، والذي حقق عند طرحه في أغسطس الماضي حوالي 50 مليون مشاهدة.

ورغم أن المسلسل ما زال يحظى بمتابعة واسعة من الجمهور، فإن الانخفاض الكبير في نسب المشاهدة يثير تساؤلات حول تفاعل المشاهدين مع تطور أحداث الجزء الثاني وما إذا كان سيستعيد زخمه في الأسابيع القادمة.



ويشمل هذا الجزء الجديد الحلقات من الخامسة إلى الثامنة، حيث تتصاعد وتيرة الأحداث في أكاديمية نيفرمور مع عودة الأسرار والغموض الذي يحيط بالشخصيات.

يستمر المسلسل في متابعة رحلة وينزداي آدامز بينما تواجه تحديات نفسية خطيرة بعد فقدانها لقواها نتيجة انهيار عصبي أعقب رؤية وفاة صديقتها المقربة إنيد.

ومع هذه التغيرات، تجد وينزداي نفسها أمام معركة جديدة تتجاوز حدود قواها الخاصة وتضعها في مواجهة مخاطر لم تعهدها من قبل.

واحدة من أبرز مفاجآت الجزء الجديد هي انضمام النجمة العالمية ليدي جاجا في دور روزالين روتوود، الأستاذة الغامضة في أكاديمية نيفرمور.



يتضمن هذا الجزء أربع حلقات وقد ركزت هذه الحلقات على كشف أسرار جديدة عن عائلة آدامز، مع التمهيد لخطوط درامية أوسع يُتوقع أن تستمر في الموسم الثالث.