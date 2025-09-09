غياب الفنانين عن عزاء الراحل مصطفى الخضري

أقيم مساء اليوم عزاء الفنان الراحل مصطفى الخضري الذي رحل عن عالمنا بعد رحلة فنية ترك خلالها بصماته المميزة في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية، ليترك إرثًا فنيًا سيظل حاضرًا في ذاكرة جمهوره وزملائه.

وغاب زملاء الوسط الفني عن عزاء الراحل مصطفى الخضري الذي حضره أسرته وعائلته فقط.

ونعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، ومجلس الإدارة الراحل ببالغ الحزن والأسى، متقدمة بخالص العزاء إلى أسرته وأصدقائه، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.