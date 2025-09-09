قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثورة في صور السيلفي.. آبل تقدم كاميرا Center Stage الأمامية بمستشعر مربع في iPhone 17
مانشستر سيتي يعلق علي إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
استهداف قادة حماس في الدوحة| ضربة عسكرية أم رسالة سياسية تعيد رسم ملامح الصراع؟ خبير يجيب
البيت الأبيض: ترامب طلب من مستشاره إبلاغ الدوحة بالهجوم الإسرائيلي الوشيك
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستمر في إجرامها وتتجاوز حدودها وتقصف دولا أخرى
مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
وزير الرياضة يثني على المنتخب ويؤكد: خطوة تفصلنا عن كأس العالم
ما حكم التحايل بالزواج العرفي من أجل الحصول على المعاش؟.. أمين الفتوى يوضح
مدير الوكالة الدولية للطاقة: دور مصر وإشراف الرئيس السيسي وراء نجاح الاتفاق مع إيران
مفتي الجمهورية يدين العدوان الصهيوني الغاشم على قطر
تفاصيل حديث الرئيس السيسي مع الأمير تميم بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
وزير الخارجية: نعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الأوروبية وإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجل فضل شاكر للفنان راغب علامة: المحكمة العسكرية برأت والدي

راغب علامة وفضل شاكر
راغب علامة وفضل شاكر
قسم الفن

وجه نجل الفنان فضل شاكر رسالة إلى الفنان راغب علامة رداً على تصريحاته حول حمل السلاح التي اعتبرها المغني الشاب المقصود بها والده.


وقال محمد فضل شاكر في تصريحات لها عبر انستجرام، إن والده لم يقتل من قبل، وأنّ المحكمة العسكرية برأته، ولم يحمل السلاح إلا لحماية أسرته فقط.

وكشف نجل فضل شاكر عن محاولات الفنان راغب علامة حل الخلاف بينهما الذي امتد لسنوات وقابلها فضل شاكر بالمسامحة ولكن الأخير يأتي على ذكره بشكل غير لائق بشكل متكرر في اللقاءات الصحفية والتلفزيونية.

كما نوه نجل فضل شاكر إلى أن أسرته تعلم منذ فترة أن هناك حملة ممنهجة ستشن ضد والده عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


أحيا المطرب محمد فضل شاكر، حفلا غنائيا في الساحل الشمالي بحضور جماهيري ضخم من مختلف الجنسيات منذ أيام.

حضر محمد فضل شاكر الحفل بصحبة المنتج تامر عبد المنعم، وقدم خلاله باقة مختارة ومميزة من أجمل الأغاني الرومانسية والطربية المميزة ومنها "يانا يانا"، "يا غايب"، و"كيكفك على فراقي". 

تميز الحفل بحضور عدد من الشخصيات الفنية البارزة، ومن بينهم المخرج طارق العريان. 

هذا الحفل يأتي ضمن سلسلة من الحفلات التي يقيمها محمد فضل شاكر في صيف العام الحالي، حيث كان قد أقام أولى حفلاته في مدينة العلمين الجديدة خلال شهر أغسطس الماضي، وقدم خلال الحفل مزيج من الأغاني الرومانسية المميزة.

فضل شاكر راغب علامة محمد فضل شاكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

ترشيحاتنا

علم دولة قطر - أرشيفية

العاملين بالنيابات: هجوم إسرائيل على قطر تجاوز سافر للشرعية الدولية

وزير الصحة: المجمع الطبي الدولي بالأقصر منارة صحية متميزة

وزير الصحة: المجمع الطبي الدولي بالأقصر منارة صحية متميزة

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل الأنبا صرابامون أسقف إيبارشية أمدرمان وعطبرة وشمال السودان

بالصور

لامتصاص أكبر .. أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة

مقاومة الأنسولين والزهايمر.. فوائد غير متوقعة للشاي الأخضر

الشاي الاخضر
الشاي الاخضر
الشاي الاخضر

تصاعد الأحداث في الحلقة الرابعة من الوكيل .. مفاجآت وصراعات تكشف خفايا عالم التيك توك

تامر فرج
تامر فرج
تامر فرج

لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟

مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

المزيد