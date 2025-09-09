قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

هالة صدقي تتألق على ريد كاربت مهرجان بردية

هاله صدقي
هاله صدقي
أوركيد سامي

رصدت عدسة صدى البلد صور الفنانة هالة صدقي على ريد كاربت مهرجان بردية، وتألقت الفنانة هالة صدقي بإطلالة جذابة باللون أسود.  

حرص على الحضور الفنانة هالة صدقي ، الفنانة إلهام شاهين ، المخرج مروان حامد ، الفنان محمد فهيم ، الفنانة سيمون ، الفنانة اماني السويسي ، الفنان شريف إدريس 

يذكر أن تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، أعلنت إدارة مهرجان بردية السينمائى فى دورته الثانية دورة الكاتب الكبير وحيد حامد تكريم النجمة هالة صدقى اليوم، على مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

وأعلنت مؤخرا إدارة مهرجان بردية السينمائى عن ضيوف شرف المهرجان وهم النجمة إلهام شاهين والمخرج مروان حامد، ومن المقرر تكريم عدد من نجوم الفن.


وكانت إدارة المهرجان قد استقبلت ما يقرب من 810 فيلم من مختلف الدول العربية والأجنبية للمشاركة فى المسابقة الرسمية للمهرجان.

وأعلنت عزة أبو اليزيد، رئيس المهرجان، أن أهم شروط المهرجان هذه الدورة ألا تتخطى 5 دقائق فى المسابقة الأولى، وألا تتخطى مدة الفيلم 15 دقيقة فى المسابقة الثانية متضمنة تتر البداية والنهاية وألا يكون تم عرضه من قبل على أى من منصات السوشيال ميديا وأن يكون إنتاجه بعد يناير 2024 والعديد من الشروط الأخرى.

ويُعَد مهرجان بردية السينمائى الأول الخاص بأفلام الخمس دقائق وجاء تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، والمهرجان تنظمه مؤسسة "بردية للثقافة والفنون" التابعة لوزارة التضامن.
هذا وتستمر فعاليات المهرجان لمدة أسبوع بدار الأوبرا المصرية.

ومن ضمن الحضور كل من السفير الآرمينى والملحق الثقاقى اليونانى ينى ميلا، والملحق الثقافى التشيكى، ورئيس المركز الثقافى الإيطالى، والملحق الثقاقى الأسبانى .

جدير بالذكر أن الدورة الأولى كانت تحمل اسم المخرج الكبير "عاطف الطيب"، تحت رئاسة الكاتب الكبير "عبد الرحيم كمال"، وكانت ضيفة شرف حفل الافتتاح النجمة "سوسن بدر"، وكانت ضيفة حفل الختام النجمة لبلبة"  كما قامت إدارة المهرجان فى دورته الأولى بتكريم نخبة لامعة من نجوم وصانعى السينما الذين أثروا الحياة الفنية بالعديد والعديد من الأفلام الهامة التى عاشت وستظل من أهم أفلام السينما المصرية والعربية، وجاء التكريم فى من الكتابة والموسيقى والتمثيل وصولاً إلى الإخراج ودوره الهام فى صناعة السينما، ومنهم الإعلامية الكبيرة "سلمى الشماع"، والمصور السينمائى الكبير "سعيد شيمى"، والمخرج الكبير "عمر عبدالعزيز"، والمخرج الكبير "هانى لاشين"، والكاتب الكبير "ناصر عبد الرحمن"، والشاعر الكبير "إبراهيم عبد الفتاح"، والأب "بطرس دانيال"، والمخرج الفلسطينى الكبير "فايق جرادة"، والكاتب الروسى الكبير" فلاديمير بيلياكوف".

وكانت لجنة تحكيم الدورة الأولى برئاسة المخرج الكبير "مجدى أحمد على"، والموسيقار الكبير "خالد حماد"، والمصور السينمائى الكبير "سمير فرج"، والنجم" محمد فهيم"، والفنان السورى "فراس نعناع".

ويتقلد منصب مدير المهرجان فى دورته الثانية الناقد الفنى" أحمد سعد الدين".

