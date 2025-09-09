قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو
«الغندور» يشيد بدفاع الفراعنة ويمنح رامي ربيعة لقب الأفضل بمباراة بوركينافاسو
ترامب: الإفراج عن الباحثة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف من قبضة حزب الله العراقي
منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو
منير أديب: إسرائيل تشعل المنطقة.. ومصر تقف سدًا منيعًا أمام مخططاتها | فيديو
أمين الفتوى: صحابة النبي حافظوا على الآثار والتماثيل والمعابد والحضارة المصرية
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 10 سبتمبر 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
شريف عامر: إسرائيل كسرت كل قواعد صراعها العربي بقصف قطر
طريقة تنزيل جميع القنوات على نايل سات
المفاصل والسرطان .. زيت غير متوقع يعالج أمراضا خطيرة
رئيس الوزراء القطري: نحتفظ بحق الرد على الهجوم الإسرائيلي الغادر
طارق أبو العنين: إصابة مرموش كدمة وسيخضع لفحوصات.. وسيتم صرف مكافآت خاصة لنجوم الفراعنة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عبدالغني: الاعتداء السافر من الاحتلال الإسرائيلي على قطر سابقة خطيرة

أعرب رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ للجريمة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء السافر على دولة قطر الشقيقة، واستهدافها اجتماعًا لقيادات فلسطينية في العاصمة القطرية الدوحة كان مخصصًا لبحث سبل التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.


وأكد عبدالغني، في بيان له اليوم ، أن هذا العدوان الغاشم يمثل سابقة خطيرة وانتهاكًا صارخاً للقانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية، فضلاً عن كونه اعتداءً مباشرًا على سيادة دولة قطر الشقيقة، التي تقوم بدور محوري في جهود الوساطة لوقف إطلاق النار وحقن دماء الأبرياء في قطاع غزة، مشددا على أن استهداف مساعٍ سلمية للتوصل إلى تهدئة، يعكس طبيعة الاحتلال القائمة على التصعيد وإفشال كل المبادرات الدولية الرامية لإحلال السلام.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن هذه الجريمة تأتي امتدادًا لسلسلة طويلة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي، سواء ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة والضفة الغربية، أو عبر انتهاكاته المتكررة لسيادة الدول العربية، وهو ما يشكّل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي العربي وللاستقرار الإقليمي.

وطالب عبدالغني، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه هذه الانتهاكات الصارخة، واتخاذ موقف واضح وحاسم لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المتكررة، مؤكدًا أنه لم يعد مقبولاً استمرار الإفلات من العقاب الذي شجّع الاحتلال على التمادي في اعتداءاته.

كما جدّد القيادي بحزب مستقبل وطن تضامنه الكامل مع دولة قطر الشقيقة قيادةً وشعبًا في مواجهة هذا العدوان، داعيًا إلى توحيد الصف العربي في مواجهة المخاطر التي تستهدف المنطقة بأسرها، والتأكيد على أن أمن الدول العربية وسيادتها خط أحمر لا يمكن تجاوزه.

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

