انفجارات الدوحة.. عملية إسرائيلية تستهدف حماس وتفتح باب التساؤلات حول مستقبل الوساطة

شهدت العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء 9 سبتمبر 2025، انفجارات عنيفة هزت المدينة، في هجوم غير مسبوق استهدف اجتماعًا لقيادات بارزة من حركة حماس.

وأعلنت إسرائيل مسؤوليتها المباشرة عن العملية، مؤكدة أنها جاءت عبر غارة جوية دقيقة نفذها سلاح الجو.

وقد أثارت هذه التطورات عاصفة من ردود الأفعال العربية والدولية، حيث اعتبرتها قطر "انتهاكًا صارخًا لسيادتها" و"جريمة جبانة"، فيما حذرت أطراف إقليمية ودولية من أن الهجوم يشكل "تجاوزًا خطيرًا" يهدد استقرار المنطقة ويقوض الجهود الدبلوماسية ومسارات الوساطة القائمة.

جريمة سياسية وقحة | خبير سياسي يكشف سيناريوهات رد حماس وقطر على العملية الإسرائيلية

قال سعيد الزغبي، أستاذ السياسة، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن ما أقدمت عليه إسرائيل في الدوحة يمثل "جريمة سياسية وقحة" تجسد الاستباحة الفجة لسيادة الدول، وانتهاكًا صارخًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية.

وأكد "الزغبي" أن هذه السابقة الخطيرة تعد انتهاكًا سافرًا لسيادة دولة قطر وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي، مشيرًا إلى أن العملية تهدد الأمن الإقليمي وتنسف قواعد العمل الدبلوماسي والوساطة الدولية، وهو ما يضع العمل الدبلوماسي في خطر حقيقي بسبب ما وصفه بـ"الخروقات المسعورة" من جانب إسرائيل لتحقيق حلمها المزعوم بـ"إسرائيل الكبرى".

وأوضح أن حركة حماس من المتوقع أن تطالب المجتمع الدولي والجامعة العربية والعالم الإسلامي بإدانة الهجوم بشدة والتحرك العاجل لمنع تكرار مثل هذه الخروقات للسيادة القطرية والممارسات التي تؤدي إلى تصعيد النزاع.

وأشار "الزغبي" إلى أنه كما حدث في واقعة اغتيال إسماعيل هنية، قد تدعو حماس إلى تنظيم "مسيرات غضب" أو "أيام غضب" في مدن عربية وإسلامية دعمًا للقضية الفلسطينية وردًا شعبيًا على الهجوم.

وأضاف أنه في حال إصابة بعض قيادات اللجنة المؤقتة للحركة، فمن المحتمل أن تبرز أسماء جديدة في المشهد السياسي، بينما تستمر اللجنة في إدارة شؤونها من الدوحة وتعزيز دورها كجهة تمثيلية مستعدة لاستيعاب أي تطورات.

السيناريوهات المحتملة للموقف القطري

حول الموقف القطري المتوقع، قال الزغبي إن السيناريوهات المحتملة قد تتراوح بين:

إدانة رسمية قوية للهجوم باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والسيادة القطرية.

الدعوة لاجتماع دولي عاجل وفتح تحقيق تحت مظلة الأمم المتحدة، وربما إدراج الحادث على طاولة مجلس الأمن.

إعادة تقييم دورها الوسيط في الملف الفلسطيني، وربط استئناف هذا الدور بتوفر جدية من الأطراف.

إصدار تحذير مباشر أو ضمني من المساس بسيادتها مجددًا، مع إمكانية الرد الدبلوماسي أو حتى العسكري الرمزي إذا لزم الأمر.

الاستمرار في تقديم الدعم الإنساني والسياسي والمالي لحماس، مع التركيز على تعزيز التمثيل القائم دون إظهار شخصيات فردية قد تكون عرضة للاستهداف.

وأكد الزغبي أن "التاريخ يعيد نفسه"، مشيرًا إلى الضربات الإيرانية السابقة على قواعد عسكرية في قطر والتي كانت الولايات المتحدة وإسرائيل على علم مسبق بموعدها، متسائلًا: "هل كانت قطر على علم بهذه العملية أيضًا؟"، مضيفًا أن الأمر يحتاج بالفعل إلى تفسير وتحليل، وأن الأيام المقبلة كفيلة بكشف حقيقة ما جرى.