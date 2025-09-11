إعادة الرهائن وإعلان الهدنة.. الأمم المتحدة تدعو لإبرام صفقة بشأن غزة الآن

دعت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية روزماري ديكارلو، اليوم الخميس لإبرام صفقة تعيد الرهائن الإسرائيليين وتنهي معاناة شعب غزة الآن.

وأوضحت أن غزة دمرت بالكامل والوضع لا يقل خطورة في الضفة الغربية، مضيفة أن النزاع في غزة قتل عشرات الآلاف من المدنيين ودمر القطاع، وأن قطر ومصر والولايات المتحدة تعمل على إنهاء هذا النزاع.

وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن الهجوم الإسرائيلي على الدوحة صدم العالم ويمثل انتهاكا لسيادة قطر.

وقالت ديكارلو، إن الأمين العام للأمم المتحدة أدان الهجوم الإسرائيلي ضد الدوحة ودعا لاحترام سيادة الدول.

وأشارت إلى أن الهجوم الإسرائيلي في قطر يفتح فصلا خطيرا من النزاع المدمر، وأن الحلول الدائمة لأزمات الشرق الأوسط لن تأتي بالحروب.

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بشأن الهجوم الإسرائيلي في قطر، الذي استهدف قيادات حركة حماس في الدوحة أمس الأول الخميس.

وأعلنت القناة الـ12 الإسرائيلية فشل الهجوم ونجاة قادة حماس من العدوان على الدوحة.

واتهم رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بـ"إضاعة الوقت" في مفاوضات الوساطة، مؤكداً أنه "لم يكن جاداً".