الخطيب: فضلت ترك الوقت الكافي أمام من يرغب في الترشح لرئاسة الأهلي

أخطر محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي مجلس ادارة النادي برغبته في عدم خوض انتخابات النادي الاهلي القادمة علي مقعد الرئيس .

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة النادي الأهلي مساء أمس لمناقشة العديد من الامور الخاصة بالجمعية العمومية لمناقشة لائحة النظام الاساسي.

وكان الخطيب قد اعد خطابا برغبته في عدم استكمال المهمة وعدم الترشح في الانتخابات المقبلة واطلع عليها الثنائي جمال جبر مدير المركز الاعلامي بالنادي الاهلي بالاضافة الي الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الذي قام بعد ذلك بابلاغ مجلس الادارة بقرار الكابتن الخطيب

وجاء في الخطاب الذي اعده الخطيب

أتوجه بالشكر إلى أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي العظيم على ما تحقق من إنجازات في الفترة الماضية، فالأمر لم يكن جهدًا فرديًا بل ثمرة عمل جماعي لولاه لما وصل النادي إلى ما هو عليه

ونظرًا للوعكة الصحية التي أمر بها، والتي تستلزم راحة تامة والابتعاد عن الضغوط، فقد فضّلت ترك الوقت الكافي قبل الانتخابات لإتاحة الفرصة أمام من يرغب في الترشح لخدمة الأهلي وجماهيره.

أثق كل الثقة في كفاءة وخبرات الموجودين لقيادة النادي خلال المرحلة المقبلة في ظل غيابي، وأؤمن بقدرتهم على تحمل المسؤولية كاملة.

وفي الختام، أناشد أعضاء الجمعية العمومية بالوقوف خلف النادي الأهلي، سواء في الجمعية العمومية المرتقبة يوم 19 سبتمبر الجاري، أو في فترة الانتخابات القادمة

وداعًا بيتي العزيز.. النادي الأهلي