تفاصيل القبض على المتهم بدهس طالبة أمام جامعة 6 أكتوبر
مفاجأة مدوية.. كولر يؤخر تعاقد الأهلي مع المدرب الجديد| تفاصيل مثيرة
وكيله ضرب كرسي في الكلوب| إمام عاشور في ورطة.. والأهلي شايل سيفه
الأهلي يقترب خطوة جديدة من التعاقد مع فيشر.. تفاصيل
وزير الداخلية الإيطالي: إسرائيل تجاوزت كل حدود المنطق والإنسانية
قلق في ريال مدريد بشأن تجديد عقد جونيور رغم تخفيض مطالبه المالية
وزارة الطيران: رحلات الشركات المصرية لم تتأثر بالهجوم السيبراني على موانئ أوروبا
النصر يقسو على الرياض بخماسية ويتصدر الدوري السعودي
الخارجية الفلسطينية: الاعتراف البريطاني بدولتنا سيكون خطوة شجاعة
للعمالة غير المنتظمة.. كيف تؤمن على نفسك وتستحق المعاش بالقانون؟
مفيش كاميرات .. وزير السياحة يكشف كارثة عن سرقة الأسورة
ترامب يعلن تنفيذ "الضربة الرابعة" ضد سفينة قبالة فنزويلا بزعم تهريب مخدرات
رياضة

طارق يحيى يوجه رسالة لـ"معلقي" المباريات: عليكم بالحيادية ومنح كل طرف حقه

طارق يحيى
طارق يحيى
حسن العمدة

أكد طارق يحيى نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج بلس 90 على قناة النهار الفضائية، أن معلق المباراة هو ناقل وواصف فقط لأحداث اللقاءات، موجهًا نصيحة لكل المعلقين بعدم إظهار الانتماءات على الهواء مباشرة، مبديًا استيائه من كثرة التفاخر ببعض الأمور خلال التعليق.

وقال يحيى: المعلقين لديهم تفاخر وتمجيد ببعض الأمور داخل الملعب، وهو ما يجعل المعلق يُظهر الانتماء خلال المباراة، ولابد أن يكون هناك المعلق "متوازن" ويكون التعليق والوصف التفصيلي بشكل عادل بين جميع الأندية.

وأضاف: نرى مبالغة من بعض المعلقين في وصف أحداث المباراة، والتهليل يكون فقط عند تسجيل الأهداف المميزة، لكننا نرى التفاخر ورفع نبرة الصوت عندما يقوم المدافع بإخراج الكرة مع أنه وظيفته خلال اللقاء.

وواصل: السوشيال ميديا أصبحت تبرز "السقطة واللقطة"، والمعلق يجب أن يكون محايد، ولا يميل لأي فريق، وكل طرف يحصل على حقه تمامًا، حتى لو كان هناك فريق أقل من النادي الذي يشجعه.

وزاد: نرى أن هناك معلقين أصبحوا يُظهرون انتمائهم بشكل واضح، وبدلا من الوصف التفصيلي للمباراة والتعليق بحيادية، نجد وجود محاباة واضحة.

طارق يحيى نادي الزمالك نادي بيراميدز النادي الأهلي الدوري المصري

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

الفضة

حكم لبس السلاسل الفضة للرجال .. دار الإفتاء تجيب

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

النائب مصطفى بكري

لو عبرتم حدودنا سنكون في تل أبيب.. يديعوت أحرونوت تستعرض حديث مصطفى بكري

مظاهرات في إسرائيل

يديعوت أحرونوت : قد تكون الليلة الأخيرة.. حشود تتظاهر بالقرب من مقر إقامة نتنياهو بالقدس

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي

المدينة الجامعية

جامعة الأزهر تفتح باب التسجيل للسكن الجامعي للمتخلفين حتى 30 سبتمبر

لماذا سمي ربيع الآخر بهذا الاسم

لماذا سمي ربيع الآخر بهذا الاسم ؟ اعرف سبب تسميته وردد أفضل 10 أدعية مستجابة

دعاء جميل في المساء

دعاء جميل في المساء.. واظب عليه يرزقك الله من حيث لا تحتسب

بالصور

كلية علوم الرياضة بنين بجامعة الزقازيق تنهي استعداداتها للعام الدراسي الجديد

كلية علوم الرياضة بالزقازيق
كلية علوم الرياضة بالزقازيق
كلية علوم الرياضة بالزقازيق

غنية بالفيتامينات والمعادن.. نصائح وزارة الصحة لتحضير وجبات مدرسية صحية للاطفال

نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس
نصائح لوجبات صحية ومتوازنة للأطفال في المدارس

تعليم الشرقية تنهي استعدادات استقبال 2 مليون طالب بالعام الدراسي الجديد

تعليم الشرقية
تعليم الشرقية
تعليم الشرقية

جمال شعبان ناعيًا طبيب الأطفال محمد إسماعيل.. ما أشهر أسباب الإصابة بالسكتة القلبية؟

وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية
وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية
وفاة الدكتور محمد إسماعيل طبيب الأطفال وحديثي الولادة بالسكتة القلبية

أنغام

سيبتلي قلبي .. أنغام تطرح أحدث أغانيها بالتعاون مع تامر حسين

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

