أرسنال يتحدى مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية إلى ملعب الإمارات، مساء اليوم الأحد، حيث يلتقي آرسنال مع مانشستر سيتي في قمة الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

يدخل آرسنال المباراة بشعار الفوز فقط لمواصلة مطاردة ليفربول على قمة جدول الترتيب، إذ يحتل الفريق المركز الثالث خلف توتنهام برصيد 9 نقاط، جمعها من 3 انتصارات مقابل هزيمة وحيدة.

على الجانب الآخر، يدخل مانشستر سيتي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الانتصار الأوروبي على نابولي بهدفين نظيفين، ويأمل في استعادة توازنه محليًا، حيث يقبع حاليًا في المركز الثامن برصيد 6 نقاط.

ويطمح الجانرز، الذين أنهوا المواسم الثلاثة الأخيرة وصيفًا للبريميرليج، إلى إثبات جاهزيتهم لمنافسة الكبار هذا الموسم، خاصة بعد سقوطهم أمام ليفربول (2-1) في قمة الشهر الماضي.

كما يسعى الفريق اللندني لتحقيق انتصاره الثالث على التوالي ضد السيتي على أرضه، بينما يطمح المدرب بيب جوارديولا لإعادة فريقه إلى الواجهة وتصحيح المسار، بعد موسم مخيب أنهاه في المركز الثالث.