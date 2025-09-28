آرسنال في ضيافة نيوكاسل يونايتد اليوم بالدوري الإنجليزي

يحل آرسنال ضيفًا ثقيلًا على نيوكاسل يونايتد، اليوم الأحد، في مواجهة مرتقبة على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى "المدفعجية" لتصحيح أوضاعهم سريعًا والعودة إلى سكة الانتصارات، بعدما تعثر الفريق في آخر جولتين بالخسارة أمام ليفربول ثم التعادل مع مانشستر سيتي، ما وضعه تحت ضغط كبير في سباق الصدارة.

ويبحث آرسنال عن كسر عقدة ملعب "سانت جيمس بارك"، حيث لم يحقق أي فوز في آخر 3 زيارات، فضلًا عن سقوطه في 4 مواجهات من أصل 6 ضد "الماكبايس"، الأمر الذي يزيد من صعوبة اللقاء المرتقب.

في المقابل، يدخل نيوكاسل المباراة بدوافع قوية لتعويض البداية المهتزة في الدوري، بعدما اكتفى الفريق بتحقيق فوز وحيد فقط من أصل 5 مباريات، وهو ما يدفع رجال المدرب إيدي هاو للبحث عن انتصار يعيد الثقة للجماهير.

وتحمل المواجهة أهمية خاصة لكلا الطرفين؛ فآرسنال يتطلع لمواصلة حلم التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 2004، فيما يسعى نيوكاسل إلى تحسين نتائجه والابتعاد مبكرًا عن مراكز الخطر.