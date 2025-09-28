ورش عمل مكثفة.. مدير تعليم الاسكندرية يتابع تدريب المعلمين الجدد

تابع الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية اليوم الأحد لورش عمل وتدريبات وتنمية قدرات الدفعة الرابعة من المعلمين الجدد تخصصات في خمس قاعات مختلفة بالمديرية، وذلك بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية، وعزة عبد العليم مدير إدارة التدريب بالمديرية ومنى مختار موجه عام اللغة العربيةبالمديرية.

وأكد مدير المديرية للمتدربين ضرورة استثمار الفرصة واغتنامها في تنمية قدراتهم والاستفادة من خبرات المدربين ، وممارسة الأنشطة التدريبية المختلفة التي من شأنها محاكاة حقيقية للممارسات داخل قاعات الدراسة مع أبنائنا الطلاب، وكيفية تحفيزهم للبحث والاطلاع.

وأشاد الدكتور عربي أبوزيد بانضباط المتدربين ومشاركاتهم في المواقف التدريبية المختلفة.

يأتي هذا في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمتابعة تدريبات الدفعة الرابعة من المعلمين الجدد الذين تم اختيارهم ضمن مسابقة 30 ألف معلم.