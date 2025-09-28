أرسنال يحول تأخره لفوز على نيوكاسل بهدفين في الدوري الإنجليزي

حول فريق أرسنال تأخره لفوز بهدفين مقابل هدف، على نظيره نيوكاسل يونايتد في إطار الجولة السادسة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف نيوكاسل عن طريق نيك فولتميد في الدقيقة 34.

فيما جاءت ثنائية أرسنال عن طريق ميكيل ميرينو وجابرييل ماجاليس في الدقيقتين 84، 90+6.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر- جابرييل- موسكيرا- ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: مارتن زوبيمندي- ديكلان رايس- إيزي.

خط الهجوم: بوكايو ساكا- فيكتور جيوكيريس- لياندرو تروسارد

وبهذه النتيجة، يحتل فريق أرسنال وصافة البريميرليج برصيد 13 نقطة، فيما يأتي فريق نيوكاسل في المركز 15 برصيد 6 نقاط.