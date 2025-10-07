مساعد وزير التموين: هذه الجهات الثلاث تتولى الرقابة على الأسواق في مصر

قال حسام الجارحي، مساعد وزير التموين لشئون الرقابة، إن دور جهاز تنمية التجارة الداخلية واضح جدا لخلق فرص عمل والتيسير على المواطن.

المناطق اللوجستية في المحافظات

وأضاف مساعد وزير التموين، في لقائه على القناة الأولى، أن المناطق اللوجستية التي تم إنشائها في المحافظات متواجد فيها أكبر التوكيلات، فالمواطن في المحافظات لم يعد يتكلف الذهاب إلى مكان بعيد للحصول على خدمة معينة.

وتابع: هذه المناطق اللوجستية في المحافظات على مستوى يفوق الموجودة في القاهرة، سواء مولات تجارية أو نوادي أو مستشفيات أو مستودعات، فحجم الخدمات في المحافظات اختلف تماما وأصبحت هذه الخدمات واضحة ومباشرة.

الرقابة على الأسواق

وأكد أن هناك رقابة على السلع والأسواق، من خلال ثلاث جهات تتولى الرقابة على الأسواق في محافظات الجمهورية: جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، الرقابة التموينية.

وأكد مساعد وزير التموين، أنه يتم إطلاق حملات مكبرة دورية لتغطية محافظات الجمهورية والرقابة على الأسواق فيها من أصغر قرية لأكبر مركز، وهذه الحملات قد تكون منفصلة عن بعضها أو بالإشتراك مع مباحث التموين.