تموين الإسكندرية : تنفيذ حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمحلات

شنت إدارة تموين شرق التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة رضا حسن مدير الإدارة ، وإشراف أحمد حسن رئيس الرقابة ، حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمحلات ، بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك.

وأسفرت الحملات عن ضبط محل جزارة لحيازته 248 كيلو جراما من اللحوم داخل أكياس بلاستيكية غير صالحة للإستهلاك الآدمي وغير مدون عليها بيانات، و210 كيلو جراما من اللحوم البلدي مذبوحة خارج المجازر الحكومية وبدون أختام.

كما أسفرت عن ضبط مخزن يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة تابع لمطعم للمأكولات ، وذلك لقيامه بحفظ لحوم غير مدون عليها بيانات ، وتم ضبط 131 كيلو جراما من اللحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات للعرض على النيابة العامة.

وتأتي الحملات الرقابية تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية بشن حملات على الأسواق والمحلات.