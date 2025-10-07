حملة مشتركة من التموين وحماية المستهلك على الأسواق والمخابز ببني سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة ، واستمرار تكثيف الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمنتجات الغذائية والوقوف على مدى صلاحية السلع، وحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار.

وأشرف اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، على قيام لجنة حماية المستهلك بتنظيم حملة على المخابز والأسواق والمحلات وأماكن تداول السلع بمدينة بني سويف ،وذلك بحضور: المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام مديرية التموين، علي يوسف رئيس المدينة، أحمد دهشان مديرجهاز حماية المستهلك ببني سويف، عزة بسيوني مدير تموين البندر

أسفرت الحملة عن تحرير عدة محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لمحلات وانشطة تجارية، وعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين بالمواد الغذائية من الأمراض، ونقص وزن في خبز بلدي وفينو، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.