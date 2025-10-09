قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأجيل جلسة الحكومة الإسرائيلية إلى العاشرة مساء للتصويت على اتفاق غزة
بن غفير: سأسقط حكومة نتنياهو حال عدم تفكيك حماس
صوّروه فيديو .. ملابسات اتهام سائق وكهربائي بهتك عرض صبي بالطالبية
أسعدتم المصريين.. مصطفى بكرى يهنئ منتخب مصر بالصعود للمونديال
أوباما يشيد باتفاق غزة ويتجاهل ترامب
حقيقة مشاركة محمد صلاح في مباراة الفريق المقبلة أمام غينيا بيسا| تفاصيل
إضاءة الكنيست بألوان العلم الأمريكي استعدادا لزيارة ترامب
يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة
بقرار لمعاليك هتفرحهم | مناشدة عاجلة من خالد الغندور للرئيس السيسي لحل أزمة أرض الزمالك
خليل الحية: تسلمنا ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية وأكدوا جميعا أن الحرب انتهت
خليل الحية: نتقدم بالتقدير العميق للإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا
محمود بدر آخرهم.. أسماء بارزة تتصدر الغائبين عن برلمان 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير أمني: التنسيق بين الداخلية والوزارات يعزز الأمن ويقلل معدلات الجريمة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
محمد البدوي

قال اللواء عمرو الزيات، الخبير الأمني، إن هناك تكاملًا واضحًا بين وزارة الداخلية والوزارات الأخرى، يهدف إلى رفع مستوى الوعي والثقافة وتقليل المخاطر التي تواجه الدولة المصرية. 

التنسيق مع القوات المسلحة 

وأضاف الزيات، خلال مداخلة ببرنامج "ناسنا" على قناة “المحور” تقديم الإعلامية ماجدة المهدي أن التنسيق يتم بشكل مباشر مع القوات المسلحة، خاصة قوات حرس الحدود، لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود المصرية، بالتعاون مع شركاء الأمن الوطني.

وأوضح أن التنسيق يمتد إلى الوزارات المعنية بالسياحة والثقافة، من خلال تأمين المزارات السياحية وتنظيم مهرجانات فنية، ما يسهم في تعزيز وعي المواطنين، خاصة في جنوب الصعيد، ويعكس تطورًا في الفكر المجتمعي. كما أشار إلى أن استخدام الإنترنت بشكل إيجابي ساهم في نشوء جيل أكثر وعيًا وثقافة.

الاعتداء على النفس

وأكد الزيات أن هناك فرقًا كبيرًا بين ما قبل عام 2014 وبعده، حيث كانت جرائم الاعتداء على النفس في السابق غير مسبوقة، أما الآن فقد انخفضت إلى أقل من نصف في المائة مقارنة بالمعدلات السابقة. ولفت إلى أن ارتفاع معدلات التنمية في مصر أدى إلى تقليل الجرائم، فكلما زادت فرص العمل، انخفضت معدلات الجريمة بشكل ملحوظ.

الداخلية وزارة الداخلية الأمن العام الأمن الوطني عمرو الزيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي وترامب

الرئيس السيسي يرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.. والرئيس الأمريكي يلبي دعوة زيارة مصر

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

تراجع أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. هدوء نهاية الأسبوع يخيم على السوق

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"

ابراهيم وحسام حسن

حسام حسن يقرر استبعاد 5 نجوم عن لقاء منتخب مصر وغينيا بيساو

ياس سوروب

رقم فلكي.. تفاصيل الشرط الجزائي ومكافآت مدرب الأهلي الجديد

اكرامي

كل واحد يدفع 2 جنيه.. إكرامي يقترح التبرع لنادي الزمالك

شوبير

أخر طلب من مسؤلي الأهلي قبل رحيل عماد النحاس

ترشيحاتنا

حسام حسن

مراد مكرم يشيد بحسام حسن: أول مصري يصل كأس العالم كلاعب ومدرب

أحمد شريف

أحمد شريف يشارك في مران الزمالك بعد انتهاء برنامجه التأهيلي

الزمالك

تدريبات فنية وخططية في مران الزمالك استعدادًا للكونفدرالية الأفريقية

بالصور

يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة

الخصوبة
الخصوبة
الخصوبة

أنغام والليثي | نجوم الفن يشيدون بدور مصر التاريخي بوقف حرب غزة

نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار
نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار
نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه.. حلوى لذيذة وغنية بالقيمة الغذائية

طريقة عمل بطاطا كريم بروليه
طريقة عمل بطاطا كريم بروليه
طريقة عمل بطاطا كريم بروليه

من البشرة للقلب والعضم .. فوائد خارقة لزيت السمسم

زيت السمسم
زيت السمسم
زيت السمسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد