خبير أمني: التنسيق بين الداخلية والوزارات يعزز الأمن ويقلل معدلات الجريمة

قال اللواء عمرو الزيات، الخبير الأمني، إن هناك تكاملًا واضحًا بين وزارة الداخلية والوزارات الأخرى، يهدف إلى رفع مستوى الوعي والثقافة وتقليل المخاطر التي تواجه الدولة المصرية.

التنسيق مع القوات المسلحة

وأضاف الزيات، خلال مداخلة ببرنامج "ناسنا" على قناة “المحور” تقديم الإعلامية ماجدة المهدي أن التنسيق يتم بشكل مباشر مع القوات المسلحة، خاصة قوات حرس الحدود، لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود المصرية، بالتعاون مع شركاء الأمن الوطني.

وأوضح أن التنسيق يمتد إلى الوزارات المعنية بالسياحة والثقافة، من خلال تأمين المزارات السياحية وتنظيم مهرجانات فنية، ما يسهم في تعزيز وعي المواطنين، خاصة في جنوب الصعيد، ويعكس تطورًا في الفكر المجتمعي. كما أشار إلى أن استخدام الإنترنت بشكل إيجابي ساهم في نشوء جيل أكثر وعيًا وثقافة.

الاعتداء على النفس

وأكد الزيات أن هناك فرقًا كبيرًا بين ما قبل عام 2014 وبعده، حيث كانت جرائم الاعتداء على النفس في السابق غير مسبوقة، أما الآن فقد انخفضت إلى أقل من نصف في المائة مقارنة بالمعدلات السابقة. ولفت إلى أن ارتفاع معدلات التنمية في مصر أدى إلى تقليل الجرائم، فكلما زادت فرص العمل، انخفضت معدلات الجريمة بشكل ملحوظ.