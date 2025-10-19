قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
براتب يصل لـ9 آلاف جنيه.. فرص عمل جديدة في شركة إلكترونيات
عقوبات على ثنائي سلة الزمالك بعد واقعة دمنهور
تكليف رئاسي للحكومة بإنشاء آلية وطنية لتمويل إعادة إعمار قطاع غزة.. فيديو
السفير الهندي يؤكد لمفتي الجمهورية: لولا جهود مصر لتم تصفية القضية الفلسطينية
حسام حداد يعلن رحيله عن قنوات بي إن سبورتس
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من حر شديد جنوب الصعيد وشبورة على الطرق
محمد العدل يهاجم جماهير الأهلي بسبب بيراميدز: مصالح متبادلة.. برافو
المتحف المصري الكبير .. رمسيس الثاني يستقبل رؤساء وملوك وقادة العالم 1 نوفمبر
أعرف أول أيام شهر جمادى الأولى 1447 هـ
د. منال عوض: نسعى لنقل وتطبيق أحدث تكنولوجيات إدارة المخلفات وتحويلها إلى طاقة
حفل تخرج دفعة إعداد خدام جديدة بكنيسة "العذراء" بالعباسية الشرقية
برلمان

سياسية: استضافة مصر لمؤتمر إعمار غزة تأكيد جديد على ريادتها في دعم القضية الفلسطينية

أكدت الدكتورة إيمان سالم، أمينة الاتصال السياسي بحزب المؤتمر بالقاهرة، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزام مصر استضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة يأتي امتدادًا للدور التاريخي والإنساني الذي تضطلع به مصر في دعم الشعب الفلسطيني، وإيمانها الراسخ بحق الفلسطينيين في الحياة والأمن والاستقرار.

وأشارت في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن هذه الخطوة تؤكد أن مصر لا تكتفي بالدعوة لوقف الحرب، بل تعمل على تمهيد الطريق لمرحلة ما بعد الصراع عبر إعادة الإعمار وتخفيف معاناة المدنيين، وهو ما يعكس رؤية القيادة المصرية الشاملة لتحقيق السلام العادل والدائم.

وأضافت أن ما استعرضه الرئيس السيسي خلال الاتصال الهاتفي مع رئيس وزراء ماليزيا حول نتائج قمة شرم الشيخ للسلام، والجهود المصرية المكثفة بالتنسيق مع الوسطاء لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة إنهاء الحرب، يؤكد أن مصر هي حجر الزاوية في مساعي التهدئة وإعادة إطلاق المسار السياسي.

وأكدت الدكتورة إيمان سالم أن تحركات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس مسؤولية تاريخية تجاه القضية الفلسطينية، وتُجسد دور مصر الثابت كقوة سلام إقليمية ودولية تعمل من أجل استقرار المنطقة ومستقبل أفضل لشعوبها.

