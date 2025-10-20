اجتماع مشترك بين سلامة الغذاء والغرفة التجارية لتفعيل الرقابة على الأسواق بالوادي الجديد

عقدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء فرع الوادي الجديد والغرفة التجارية بالمحافظة، اجتماعا مهما تحت رعاية اللواء أركان حرب دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية لتطوير منظومة سلامة الغذاء في مصر وتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

يأتي الاجتماع لتفعيل بروتوكول التعاون المشترك ونقل اختصاص الرقابة على المنشآت الغذائية بالسوق المحلي إلى الهيئة، تنفيذًا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم (412) لسنة 2019، واللذين منحا الهيئة القومية لسلامة الغذاء الاختصاص الكامل في الإشراف على تداول الغذاء بمراحله كافة.

ترأس الاجتماع كلٌّ من عربي يماني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالوادي الجديد، والدكتور محمود علاء مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمحافظة، والمهندس أيمن صلاح وهبة مسؤول السوق المحلي بالفرع، بحضور عدد من ممثلي الجهات التنفيذية والتجار وأصحاب المنشآت الغذائية.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الهيئة والغرفة التجارية لضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى المواطنين، من خلال تطبيق معايير سلامة الغذاء العالمية وتبسيط الإجراءات الرقابية بما يحقق الانضباط في الأسواق ويحافظ على صحة المواطن، إلى جانب دعم المنشآت الغذائية المحلية وتمكينها من الالتزام بالاشتراطات الصحية والقانونية بسهولة ويسر.

وأكد عربي يماني، أن الغرفة التجارية تسعى دائمًا إلى دعم واستقرار السوق المحلي، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية في تنمية التجارة والصناعة والحفاظ على صحة المواطن وتحقيق التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

من جانبه أوضح الدكتور محمود علاء، أن التعاون يمثل نقلة نوعية في عمل الهيئة داخل المحافظة، حيث سيسهم في توسيع نطاق الرقابة وتحسين كفاءتها ورفع الوعي لدى أصحاب المنشآت الغذائية بثقافة الامتثال الطوعي لمعايير سلامة الغذاء.

وتتبنى الهيئة مفهوم الرقابة الحديثة القائمة على تقييم المخاطر والتعاون مع القطاع الخاص لتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، وتشجع على الامتثال التدريجي بدلًا من العقوبات الفورية، دعمًا للاستثمار وتحقيقًا لرؤية الدولة في التوازن بين التنمية الاقتصادية وصحة المواطن.