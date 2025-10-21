دمياط تواجه ظاهرة الكلاب الضالة ومكافحة مرض السعار

نُفذت اليوم حملة موسعة بمدينة عزبة البرج برئاسة المهندس محمد الدالي مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، وبمشاركة الدكتور فتحي عبد العال بمديرية الطب البيطري بدمياط، ورئيس مجلس مدينة عزبة البرج، وعدد من الجهات المعنية وفريق العمل المختص.

واستخدمت الحملة أحدث الأدوات في التعامل مع الكلاب الضالة، حيث تم تطعيم الكلاب بلقاح السعار باستخدام جهاز “البلو بايب” الحديث، وبلغ عدد الكلاب التي تم تحصينها اليوم ٣٠ كلبًا بمنطقة المراجوة بمدينة عزبة البرج. كما تم التعامل الفوري مع الحالات المصابة بمرض السعار أو الجرب، في إطار السيطرة على الظاهرة والحد من مخاطرها على المواطنين.

وتواصل الحملة أعمالها الميدانية من خلال خطة يومية تغطي جميع مراكز ومدن المحافظة، خاصة في محيط المدارس والمناطق السكنية، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.كما خصصت محافظة دمياط أرقامًا للتبليغ الفوري عن أي حالات عقر أو طوارئ: ٠٥٧٢١١٣١٣٦

/ ٠١٥٥٦٦٨١١١١/ ٠١٥٥٦٦٨٢٢٢٢

هذا، وتهيب المحافظة المواطنين الالتزام بمواعيد مرور سيارات الوحدة المحلية لجمع المخلفات من الساعة الثامنة مساءً حتى الثامنة صباحًا، والحفاظ على نظافة الشوارع والمناطق السكنية، بما يضمن الحد من تجمع الكلاب الضالة ويُسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وصون صحة وسلامة المواطنين.