عرض ناجح لفيلم وين ياخذنا الريح بحضور النجوم وفريق العمل في الجونة

لاقي الفيلم التونسي وين ياخذنا الريح للمخرجة آمال قلاتي ترحيبًا رائعًا في عرضه العربي الأول بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة للدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي.

استقبل جمهور المهرجان الفيلم بالتصفيق بعد تأثرهم بقصته الشبابية، وحضره عدد كبير من النجوم والأسماء البارزة في صناعة السينما من بينهم تامر حبيب وأحمد مالك وحسن مالك ولينا صوفيا، ورجل الأعمال سامح ساويرس، والمخرج طارق العريان، والمخرجة والمنتجة رولا ناصر، والفنانة سلوى محمد علي، إلى جانب فريق الفيلم الموهوب، بما في ذلك المخرجة آمال قلاتي، ومديرة التصوير فريدة مرزوق، والممثلة الرئيسية آية بالأغا.

كان الفيلم قد فاز مؤخرًا بجائزة النحلة الذهبية لأفضل فيلم طويل بمهرجان مالطا السينمائي لأفلام البحر المتوسط، وجائزة أفضل فيلم روائي في مهرجان تورنتو السينمائي للفيلم العربي.

تدور أحداث الفيلم حول عليسة المتمردة، ذات التسعة عشر عامًا، ومهدي الخجول، ذو الثلاثة والعشرين عامًا، اللذان يستعينان بخيالهما للهروب من واقعهما. وعندما يكتشفان مسابقة تتيح لهما فرصة للهروب، ينطلقان في رحلة طريق إلى جنوب تونس، متجاوزين العقبات التي تعترض طريقهما.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان صندانس السينمائي الدولي، ثم شارك في عدة مهرجانات منها مهرجان روتردام السينمائي الدولي، ومهرجان اسطنبول السينمائي الدولي.

الفيلم من تأليف وإخراج آمال قلاتي وإنتاج أسما شيبوب لأطلس فيجن وبطولة سليم بكار وآية بالأغا وسندس بالحسن ولبنى نعمان. الفيلم من تصوير فريدة مرزوق ومونتاج أمال قلاتي وغالية لاكروا ومالك كمون، وموسيقى عمر علولو.