تعرف على حالة بطاقتك وموقف الصرف.. كيفية الاستعلام بالرقم القومي عن تكافل وكرامة
قرار جمهوري بضم السويدي والشريف لعضوية مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
الإدارية العليا ترفض 89 طعنا على استبعاد مرشحين من انتخابات النواب
بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني
سعر الذهب مساء اليوم الخميس 23-10-2025
بيان عربي إسلامي: ندين مصادقة الكنيست على ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة
500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة
رفض طعن هيثم الحريري على حكم استبعاده من الترشح للنواب
الخارجية: 32 مليار يورو حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي
نتنياهو يتراجع عن ضم الضفة الغربية.. ماذا حدث؟
وقت يستجاب فيه الدعاء يتكرر 5 مرات في اليوم.. يغفل عنه الكثيرون
القمة المصرية الأوروبية تتصدر المشهد: 183 مادة إعلامية عالمية تغطي فعالياتها
عرض ناجح لفيلم وين ياخذنا الريح بحضور النجوم وفريق العمل في الجونة

عرض الفيلم التونسي وين ياخذنا الريح
عرض الفيلم التونسي وين ياخذنا الريح
نجلاء سليمان

لاقي الفيلم التونسي وين ياخذنا الريح للمخرجة آمال قلاتي ترحيبًا رائعًا في عرضه العربي الأول بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة للدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي. 

استقبل جمهور المهرجان الفيلم بالتصفيق بعد تأثرهم بقصته الشبابية، وحضره عدد كبير من النجوم والأسماء البارزة في صناعة السينما من بينهم تامر حبيب وأحمد مالك وحسن مالك  ولينا صوفيا، ورجل الأعمال سامح ساويرس، والمخرج طارق العريان، والمخرجة والمنتجة رولا ناصر، والفنانة سلوى محمد علي، إلى جانب فريق الفيلم الموهوب، بما في ذلك المخرجة آمال قلاتي، ومديرة التصوير فريدة مرزوق، والممثلة الرئيسية آية بالأغا.

كان الفيلم قد فاز مؤخرًا بجائزة النحلة الذهبية لأفضل فيلم طويل بمهرجان مالطا السينمائي لأفلام البحر المتوسط، وجائزة أفضل فيلم روائي في مهرجان تورنتو السينمائي للفيلم العربي.

تدور أحداث الفيلم حول عليسة المتمردة، ذات التسعة عشر عامًا، ومهدي الخجول، ذو الثلاثة والعشرين عامًا، اللذان يستعينان بخيالهما للهروب من واقعهما. وعندما يكتشفان مسابقة تتيح لهما فرصة للهروب، ينطلقان في رحلة طريق إلى جنوب تونس، متجاوزين العقبات التي تعترض طريقهما.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان صندانس السينمائي الدولي، ثم شارك في عدة مهرجانات منها مهرجان روتردام السينمائي الدولي، ومهرجان اسطنبول السينمائي الدولي.

الفيلم من تأليف وإخراج آمال قلاتي وإنتاج أسما شيبوب لأطلس فيجن وبطولة سليم بكار وآية بالأغا وسندس بالحسن ولبنى نعمان. الفيلم من تصوير فريدة مرزوق ومونتاج أمال قلاتي وغالية لاكروا ومالك كمون، وموسيقى عمر علولو.

