قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعترافات التلميذ قاتل زميله بالإسماعيلية تقشعر لها الأبدان: قطعته ورميته فى 3 أماكن لوحدي
حبس الملاكم المتهم بمشاركة والده في دهس عائلة بالشيخ زايد
الخطيب: الأهلي صاحب الفضل على الجميع.. وحققنا نجاحات كبيرة
نسف حل الدولتين.. بيان شديد اللهجة من الإمارات ضد قرار الكنيست الإسرائيلي
حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات
الخميس المقبل.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة
مندوب مصر بالأمم المتحدة: نحذر من عدم تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ للسلام
الصين تدعو لاتباع الرأي الاستشاري لـ"العدل الدولية" بشأن الأزمة الإنسانية في فلسطين
وزارة الإسكان وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يناقشان تحديث الملف الوطني للإسكان في مصر
عبير الشرقاوي توضح حقيقة انتشار شائعة وفاة والدها غضبان عليها
إنتر ميامي يعلن تجديد عقد ميسي 3 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام يعلن عن الفائزين بجوائز نسخته الثامنة

جوائز سيني جونة
جوائز سيني جونة
نجلاء سليمان   -  
تصوير كيرلس صلاح

أعلن سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، منصة مهرجان الجونة السينمائي لدعم مشروعات الأفلام العربية في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج، عن القائمة الكاملة للفائزين بجوائز النسخة الثامنة من البرنامج، والتي تجاوز مجموع جوائزها 300 ألف دولار أمريكي، تتمثل في جوائز دعم مادي وخدمي يُقدم من مهرجان الجونة ورعاته المرموقين.

حيث قامت لجنة تحكيم سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، والمكوّنة من المنتجة الإسبانية إسيونا باسولا، المخرج والمنتج والكاتب المصري أحمد عامر، والمنتجة المغربية لمياء الشرايبي، وبعد التشاور مع الشركات الراعية، بتوزيع 29 جائزة قيمة على 17 مشروعًا من بين 19 تنافست في المنصة هذا العام.

وأعرب عمرو منسي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة، عن سعادته بالتنوع الكبير في الجوائز، وقال: "خلال العام راقبنا بفخر النجاحات المتكررة التي تحققها الأفلام المتخرجة من سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، والتي تنعكس على إقبال صناع الأفلام والجهات المانحة على المنصة التي صارت محطة رئيسية لصناعة السينما العربية".

بينما تحدث أحمد شوقي، رئيس سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام، عن النسخة الثامنة قائلًا: "خلال أيام سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام عقد صناع المشروعات الـ19 المشاركة 114 اجتماع منفرد مع الشركات والمؤسسات والمهرجانات الدولية المشاركة في المهرجان، واستفادوا من برنامج تدريب مصمم حسب احتياجات كل مشروع، وهو ما يجعل الجميع مستفيدين، سواء ربحوا جوائز المنصة أم لا".

وإليكم القائمة الكاملة لجوائز سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام 2025:

● شهادة منصة الجونة السينمائية، وجائزة مالية قدرها 15000 دولار أمريكي لأحسن مشروع في مرحلة التطوير: ملح (تونس، فرنسا، بلجيكا، الدنمارك، قطر)، إخراج رامي جربوعي، إنتاج رمزي لعموري.

● شهادة منصة الجونة السينمائية، وجائزة مالية قدرها 15000 دولار أمريكي لأحسن فيلم في مراحل ما بعد الإنتاج: الرجل الذي ينحني أمام الزهور (لبنان) إخراج إليان الراهب، إنتاج سينتيا شقير.

● 10000 دولار أمريكي مقدمة من فيلم سكوير: أخاف يوم أقابلك (مصر) إخراج خالد منصور، إنتاج رشا حسني.

● 10000 دولار أمريكي جائزة مالية من راديو وتلفزيون العرب ART: باراديس بيروت (لبنان، فرنسا) إخراج: سينتيا صوما، إنتاج: جورج شقير وماثيو جليدهيل.

● 10000 دولار أمريكي جائزة مالية من أبو غالي موتورز: حلم أمريكي: عودة الكابتن كابونجا (مصر، السعودية) إخراج أمير الشناوي، إنتاج أحمد عبد السلام.

● 10000 دولار أمريكي جائزة مالية من بلو بي برودكشنز: بيسو (العراق، الدنمارك) إخراج مسلم حبيب، إنتاج منى الكاظمي وتمارا عامر.

● 10000 دولار أمريكي جائزة مالية من مؤسسة ساويرس للتنمية الثقافية ومؤسسة دروسوس: حلم أمريكي: عودة الكابتن كابونجا (مصر، السعودية) إخراج أمير الشناوي، إنتاج أحمد عبد السلام.

● 8000 دولار أمريكي جائزة مالية مقدمة من بيج بانج ستوديوز: كارت أزرق (السودان، مصر، السعودية) إخراج محمد العمدة، إنتاج أمجد أبو العلاء.

● 5000 دولار أمريكي جائزة مالية من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي لمشروع في مرحلة التطوير: باراديس بيروت (لبنان، فرنسا) إخراج: سينتيا صوما، إنتاج: جورج شقير وماثيو جليدهيل.

● 5000 دولار أمريكي جائزة مالية من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي لفيلم في مراحل ما بعد الإنتاج: قساطل (لبنان)، إخراج وإنتاج كريم قاسم.

● 5000 دولار أمريكي جائزة من نيو سينشري برودكشنز: لا صبر ولا سلوان (الأردن، المملكة المتحدة، السعودية)، إخراج باسل غندور، إنتاج رولا ناصر

● 5000 دولار أمريكي جائزة مالية من رايز ستوديوز: باراديس بيروت (لبنان، فرنسا) إخراج: سينتيا صوما، إنتاج: جورج شقير وماثيو جليدهيل.

● 5000 دولار أمريكي جائزة مالية من سرد: حلم أمريكي: عودة الكابتن كابونجا (مصر، السعودية) إخراج أمير الشناوي، إنتاج أحمد عبد السلام.

● 5000 دولار أمريكي قيمة خدمات تطوير سيناريو مع مريم نعوم من سرد: أسا (فرنسا)، إخراج فالنتين نجيم، إنتاج مانون ميسيان.

● 50000 دولار أمريكي قيمة توزيع فيلمين من MAD Solution: أسا (فرنسا)، إخراج فالنتين نجيم، إنتاج مانون ميسيان.

● 13500 دولار أمريكي قيمة خدمات ما بعد الإنتاج من بي ميديا برودكشنز: حليمة (المغرب) إخراج وإنتاج ياسين الإدريسي.

● 13500 دولار أمريكي قيمة خدمات ما بعد الإنتاج من بي ميديا برودكشنز: حكايات الحب الأربعة (مصر) إخراج ماجد عطا، إنتاج أمنية سويدان

● 12000 دولار أمريكي قيمة خدمات DCP كاملة من شيفت ستوديوز: حيوانات (مصر)، إخراج مراد مصطفى، إنتاج سوسن يوسف

● 12000 دولار أمريكي قيمة خدمات Full Promotion Package كاملة من شيفت ستوديوز: حلم أمريكي: عودة الكابتن كابونجا (مصر، السعودية) إخراج أمير الشناوي، إنتاج أحمد عبد السلام.

● 6000 دولار أمريكي قيمة خدمات ما بعد الإنتاج من بيج بانج ستوديوز: حلم أمريكي: عودة الكابتن كابونجا (مصر، السعودية) إخراج أمير الشناوي، إنتاج أحمد عبد السلام.

● 6000 دولار أمريكي قيمة خدمات ما بعد الإنتاج من بيج بانج ستوديوز: حكايات الحب الأربعة (مصر) إخراج ماجد عطا، إنتاج أمنية سويدان.

● 5000 دولار أمريكي قيمة خدمات صوتية مقدمة من ذا ساوند أوف إيجبت: حلم أمريكي: عودة الكابتن كابونجا (مصر، السعودية) إخراج أمير الشناوي، إنتاج أحمد عبد السلام.

● 5000 دولار أمريكي قيمة خدمات صوتية مقدمة من ذا ساوند أوف إيجبت: حكايات الحب الأربعة (مصر) إخراج ماجد عطا، إنتاج أمنية سويدان.

● دعوة لحضور معمل روتردام للأفلام مقدرة بقيمة 5000 دولار من مركز السينما العربية: صوتك بس (السعودية، مصر، السودان) إخراج رنا مطر، إنتاج لمى جمجوم.

● دعوة مغطاة التكاليف لمشروع في مرحلة التطوير للمشاركة في معمل تورينو للأفلام TFL NEXT مع تغطية رسوم المشاركة 1700 يورو من معمل تورينو للأفلام وIEFTA: كي طيّح البقرة!  (المغرب) إخراج وإنتاج أسماء المدير.

● دعوة للمشاركة في مهرجان فرنسي مقدمة من السفارة الفرنسية في القاهرة / المعهد الفرنسي: حيوانات (مصر)، إخراج مراد مصطفى، إنتاج سوسن يوسف.

● دعوة للمشاركة في سوق الفيلم الوثائقي المتوسطي (ميديميد): أرض إسمنتية (الأردن، فلسطين) إخراج أسماء بكرات، إنتاج بان مرقة.

● دعوة للمشاركة في سوق دربان للأفلام مقدمة من دربان فيلم مارت: كي طيّح البقرة!  (المغرب) إخراج وإنتاج أسماء المدير.

● عضوية لمدة عام في خدمات DAE مقدمة من مؤسسة الفيلم الوثائقي الأوروبية DEA: مختفي (فرنسا، سوريا، لبنان) إخراج أنس زواهري، إنتاج أحمد الحاج.

مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي سيني جونة جوائز سيني جونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 6 آلاف جنيه

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب

325 جنيها تراجعا بأسعار الذهب اليوم

صورة أرشيفية

تعليمات عاجلة للمدارس بالقضاء على مشكلات ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

بدء إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025 عبر دعم مصر

حالة الطقس اليوم

الموجة الحارة مستمرة.. الأرصاد تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة

صبري فواز

جمهور حقير ومنافق.. صبري فواز يرد على الهجوم على صورته مع ابنته

امام عاشور

بعد إصابته بفيروس A..آخر تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور

ترشيحاتنا

ارشيفية

البحث عن سارقي حمولة سيارة سجائر في أبو النمرس

محكمة

رغم عدول الطالبة عن أقوالها..تجديد حبس مدير المدرسة المتحرش في شبين القناطر

السائق الذي تم ضبطه بسوهاج

الداخلية لا تتهاون.. ضبط سائق ميكروباص عقب ظهوره في فيديو صادم بسوهاج

بالصور

مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن جوائز لجنة تحكيم " نتباك " و"فيبريسي" ضمن فعاليات ختام منصة سيني جونة لدعم الأفلام

حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة
حفل ختام منصة سيني جونة

دي-كاف يواصل فعاليات برنامجه المهني ويقدم 4 عروض فنية جديدة ضمن الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة

مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف

بعد تقبيله يد محمد عبده.. سليم سحاب يدافع عن هاني فرحات: تصرف إنساني

سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات
سليم سحاب وهاني فرحات

ضبط سلع غذائية وأعلاف وأدوية بيطرية مجهولة المصدر بفاقوس في الشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

منة شلبي واحمد الجنايني

بعد أنباء زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

محمد صلاح

تصرف مفاجئ من محمد صلاح يثير الشكوك حول مستقبله مع ليفربول

سهام صالح

صعبان عليا.. سهام صالح ترد على عصام الحضري بعد هجومه الناري ووصفه لها بـ "نفسيات مريضة"

المتهمين

القبض على المتهمين بسحل كلب في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك حريحور

منى أحمد

منى أحمد تكتب: أنوار ولي النعم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

المزيد