مستشار الرئيس الفلسطيني: ضم الضفة الغربية ينسف فرص السلام

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن قرار إسرائيل بضم الضفة الغربية يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وإجراءً غير شرعي، مشيرًا إلى أن هذا القرار يتعارض بشكل واضح مع الموقف الأمريكي الرافض للضم، والذي عبّر عن التزام واشنطن بأحكام القانون الدولي.

وأوضح الهباش أن استمرار الموقف الأمريكي الرافض للضم يمكن أن يشكّل عاملًا حاسمًا في منع تنفيذه، معتبرًا أن القرار الفعلي في هذه القضية بيد الولايات المتحدة.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على قناة MBC مصر، شدد الهباش على أن إقدام إسرائيل على ضم الضفة الغربية يعني إنهاء أي أفق للسلام، مؤكدًا أن ذلك يهدد اتفاقيات السلام الموقعة مع الدول العربية ويضعها في مهب الريح، مضيفًا أن إسرائيل بهذا المسار "تدير ظهرها للعرب وللمجتمع الدولي".

وأشاد الهباش بـ الدور المصري المحوري في دعم الجهود الرامية إلى ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي والتعامل مع مرحلة ما بعد العدوان، مؤكدًا أن القاهرة تتحرك بنوايا صادقة وجدية لا يمكن التشكيك فيها.

كما شدد على أن منظمة التحرير الفلسطينية يجب أن تبقى المظلة الشرعية الوحيدة للشعب الفلسطيني، وأن الدولة الفلسطينية الموحدة لا يمكن أن تقوم إلا بحكومة واحدة وسلاح واحد، محذرًا من أن أي مسار مغاير سيبقي الفلسطينيين في دائرة الانقسام والعجز.