الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ختام فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي .. الليلة

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
نجلاء سليمان

تختتم الليلة الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي بعد أيام طويلة مليئة بالفعاليات المتتالية والندوات وعروض الأفلام المشاركة في المسابقات المختلفة. 

شهد مهرجان الجونة هذا العام إقبال كبير من الجمهور والنجوم الذي حرصوا على حضور الفعاليات والمرور على السجادة الحمراء بإطلالات براقة بشكل يومي. 

من أبرز حضور المهرجان كانت الفنانة يسرا التي تم الاحتفاء بمرور 50 عاماً على انطلاقتها الفنية والسينمائية وأقيم لها معرضاً يضم مقتنيات وصور وفيلم توثيقي عن تاريخها السينمائي. 

كما تم تكريم الفنانة منة شلبي وأقيم ندوة لها حضرها العديد من الفنانين أبرزهم إلهام شاهين وليلى علوي ويسرا ولبلبة وحسين فهمي ومحمود حميدة وأحمد السعدني وغيرهم. 

وأعلن مهرجان الجونة السينمائي أمس عن الفائزين بجائزتي " نتباك  - NETPAC" وجائزة "فيبريسي - FIPRESCI" خلال حفل ختام منصة سيني جونة لدعم وتمويل المشاريع السينمائية، في احتفالية تكرّم السينما الآسيوية وتُبرز الأعمال الأولى المتميزة ضمن الاختيارات الرسمية للمهرجان، بالتوازي مع إعلان المشاريع الفائزة في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج.

جائزة نتباك:

تألفت لجنة تحكيم نتباك (شبكة ترويج سينما آسيا والمحيط الهادئ) من رئيسة اللجنة الأسترالية الدكتورة آن ديمي-جيرو، وهي مبرمجة أفلام وكاتبة ورئيسة مشاركة لشبكة نيتباك، إلى جانب كل من الفرنسي جان-مارك ثيروان، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي والفني لمهرجان فيزول الدولي للسينما الآسيوية، والمخرجة المصرية هالة خليل.

أثناء تقديم الجوائز، قالت الدكتورة آن ديمي-جيرو في كلمتها: “من بين العديد من الأفلام الاستثنائية، منحت اللجنة جائزتين هما جائزة نتباك لأفضل فيلم آسيوي غير روائي وجائزة نتباك لأفضل فيلم آسيوي روائي”

تسلّم الجائزة نيابة عن فريق فيلم دائمًا منتجه هانسن لين.

“يُعدّ فيلم (المحاصر) التجربة الإخراجية الأولى لكل من تانوشوري داس وساومياناندا ساهي، حيث تولّت داس أيضًا عملية المونتاج، بينما كتب ساهي السيناريو وتولّى التصوير”

تسلّم الجائزة نيابة عن فريق فيلم "المحاصر" أحد مخرجيه ساومياناندا ساهي.

جائزة النقاد الدوليين فيبرسي:

اختارت لجنة تحكيم فيبرسي، التابعة للاتحاد الدولي لنقاد السينما، أفضل فيلم أول من بين أفلام المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة والأفلام الوثائقية الطويلة، بالإضافة إلى قسم الاختيارات الرسمية خارج المسابقة. تكونت اللجنة من: أمنية عادل (ناقدة ومبرمجة سينمائية، مصر)، وباميلا كوهين (منسّقة فنية وكاتبة ومستشارة إبداعية، ألمانيا)، وراماشاندران بيشارات (ناقد وكاتب، الهند).

مُنحت جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما (فيبرسي) الجائزة لفيلم "دائمًا" للمخرج ديمينج تشين.

وقالت اللجنة في بيانها خلال إعلان الجائزة: "اتخذت اللجنة قرارها بالإجماع بمنح هذا العمل السينمائي البديع جائزة الاتحاد الدولي لنقاد السينما. كان من المثير حقًا اكتشاف موهبة بهذه الحيوية، لمخرج يستخدم الصوت الشعري وحساسية بطله الصغير ليبني من خلالهما قصة تشبه صلاةً، أو قربان للمستقبل. تتكشف القصة لحظةً بعد لحظة عبر عدسة المخرج الحميمة والمفعمة بالحب، بتفانٍ، وبقوة، والتزام، وقبل كل شيء، بجمالٍ بصري وسمعي خالص. خاطبنا الفيلم بلغات سينمائية متعددة، منسّقًا ومبرزا مساحة من المهارة الحرفية والإتقان السردي، في رحلة ملحمية مكتوبة على ضئالتها، لكنها ستظل حاضرة في ذاكرتنا طويلًا. وبكل سرور نمنح جائزة فيبرسي لفيلم "دائمًا" من إخراج ديمينج تشين."

الجوائز:

جائزة نتباك لأفضل فيلم آسيوي تسجيلي: فيلم دائمًا

الولايات المتحدة، فرنسا، الصين، تايوان

إخراج: ديمينج تشين. إنتاج: هانسن لين

"لترجمته البصرية المذهلة لقصائد كتبها فتى صغير من قرية ريفية في مقاطعة هونان الصينية".

جائزة نتباك لأفضل فيلم آسيوي روائي: فيلم المُحاصر

الهند، فرنسا، الولايات المتحدة، إسبانيا

إخراج: تانوشوري داس وساومياناندا ساهي

إنتاج: نارين شاندافاركار، شاوناك سين، أمان مان، ساومياناندا ساهي، تيلوتاما شومي، دهير موميا، سيدهارث مير، دومينيك ويلينسكي، إيزابيل جلاشون، برشانت نير، أنجالي باتيل، أنو رانغاتشار، إيشان شاندهوك، شرُوتي غانغولي

جائزة فيبريسي: دائمًا

الولايات المتحدة، فرنسا، الصين، تايوان

إخراج: ديمينج شين| إنتاج: هانسين لين

يُهنّئ مهرجان الجونة السينمائي جميع صُنّاع الأفلام المشاركين في المسابقات المختلفة، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح في مسيرتهم الإبداعية، ومؤكدًا تطلّعه إلى مواصلة هذه الأصوات السينمائية المميزة لمسيرتها وتأثيرها في المشهد السينمائي العالمي.

الجونة مهرجان الجونة مهرجان الجونة السينمائي

أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي
نشرة المرأة والمنوعات
ريم مصطفى
فضل شاكر - جمال فياض
