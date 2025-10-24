قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة : السكان لا يمثلون عبئًا بل ركيزة النهضة والطاقة الإنتاجية والإبداعية
سرايا القدس تطلق النار على الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة بسجوت
75 دقيقة.. الزمالك يتقدم على ديكيداها الصومالي ويهدر ركلة جزاء
فتح: نشكر مصر على جهودها في توحيد الصف الفلسطيني
ضغوطات أمريكية على روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا .. هل يتبع ترامب سياسة بايدن تجاه بوتين؟
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025
25 صورة من حفل زفاف حاتم صلاح بحضور نجوم الفن
أزهري يهاجم مسرحية العيال كبرت ومدرسة المشاغبين
سائحتان فرنسيتان تبحثان عن سر القبلة وجمال الإسلام بمسجد الوحشي بالأقصر | صور
محافظ القاهرة يكشف استعدادات العاصمة لـ افتتاح المتحف المصري الكبير
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم 24-10-2025
تامر حسني يدخل المستشفى بسبب عملية جراحية .. ما نوعها ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وصول سكوت إيستوود على السجادة الحمراء لختام مهرجان الجونة

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
نجلاء سليمان

وصل منذ قليل الممثل الأمريكي سكوت إيستوود نجل كلينت إيستوود لحضور حفل ختام مهرجان الجونة.

ختام مهرجان الجونة 

قال عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة إن نجل الفنان العالمي كلينت إيستوود سيحضر خاتم الدورة الثامنة من مهرجان الجونة. 

جاء ذلك رداً على تعبير الفنانة يسرا عن حبها للفنان الكبير كلينت إيستوود ومحاولتها للتصوير معه في إحدى المهرجانات الدولية

منصة للحوار والتواصل

يُعنى الملتقى بتمكين الأصوات الجديدة وتعزيز التعاونات بين المواهب الصاعدة والراسخة، وبين الخبراء وصنّاع القرار، من خلال جلسات نقاشية، لقاءات مهنية، ورش عمل، موائد مستديرة ومختبرات، بما يساهم في دفع السينما العربية إلى الأمام وترسيخ حضورها على الساحة العالمية.

منصة إضافية: مسرح الجزيرة

يقدّم المهرجان هذا العام مسرح الجزيرة كمساحة جديدة نابضة بالحياة في قلب مارينا الجونة، تُصمم لتعكس روح المدينة المنفتحة والملهمة. سيستضيف المسرح فعاليات وجلسات حوارية في أجواء مريحة، تجمع بين الجمهور والضيوف للتبادل والاكتشاف والاحتفاء بالسينما.

جلسات “في حوار مع”

كيت بلانشيت: النجمة العالمية الحائزة على جائزتي أوسكار وسفيرة النوايا الحسنة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في جلسة مع الإعلامية ريا أبي راشد حول التزامها بالسينما الإنسانية ودور السرد السينمائي في إحداث التغيير.

منة شلبي: الممثلة المصرية المكرّمة بجائزة الإنجاز الإبداعي لهذا العام، في حوار حول مسيرتها الفنية وخياراتها المؤثرة وصوتها الملهم للأجيال الجديدة.

شريف عرفة: المخرج المصري الكبير، في لقاء يغوص في عمليته الإبداعية وإرثه الفني الذي أسهم في تشكيل ملامح السينما المصرية.

الحلقات النقاشية والجلسات الحوارية

يتضمن البرنامج 12 جلسة رئيسية، أبرزها:

مسابقة سينماتك للعرض التقديمي – النسخة الخامسة.

الإنتاج المشترك للأفلام العربية: بناء إنتاجات كبرى عبر الحدود.

أعمال التوزيع السينمائي: التحديات والفرص.

صناعة السينما المصرية إلى الأمام: تحولات وتحديات.

رحلة مع المعلّم – يوسف شاهين: أثره على أجيال جديدة من المخرجين.

النقد السينمائي بعد 100 عام: بين التقاليد والتحولات.

جيل جديد من المنتجين: دراسات حالة وتجارب ملهمة.

هيئات الأفلام في العالم العربي: بوابات للنمو.

ليس روائي طويل: تحديات الوثائقيات والقصير والأنيميشن.

نجوم صاعدة: أصوات سيني جونة الناشئة.

فن وأثر الكاستنج: الأدوار العالمية وحضور المواهب العربية.

من يروي القصة؟: المونتاج والرؤية الفنية في الوثائقيات.

ورش العمل

"إيفر آفتر: تطوير مسلسل درامي" بالتعاون مع نتفليكس، بإشراف الكاتب والمنتج الحائز على جائزة إيمي ليونارد ديك.

"من المحلي إلى العالمي" حول قوة المشاهد التجريبية المسجلة، بالتعاون مع جمعية مديري الكاستنج (CSA) وميدفست مصر.

"فيلم قصير لصنّاع السينما المستقبليين" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي للمعاهد الثقافية (EUNIC).

"تصوير الحكاية: فن بوستر الأفلام" بالتعاون مع FUJIFILM، ويقدمه المصور أحمد هيمن.

ملتقى يعكس روح الجونة

يؤكد ملتقى سيني جونة من خلال برنامجه لهذا العام على التزامه بدعم الحوار السينمائي، واكتشاف المواهب، وإتاحة فضاء لتبادل الخبرات، في إطار يعكس روح مدينة الجونة المنفتحة، ويجعل من السينما أداة للتغيير والإبداع المشترك.

سكوت إيستوود مهرجان الجونة ختام مهرجان الجونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. انخفاض عيار 21

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

ترشيحاتنا

الدكتور شوقي علام

المفتي السابق يحذر من تصدّر غير المؤهلين للحديث في القضايا العقدية عبر وسائل التواصل

دار الإفتاء تواصل قوافلها إلى شمال سيناء

دار الإفتاء تواصل توجيه قوافلها إلى شمال سيناء لنشر الوعي الصحيح

الدكتور يسري جبر

يسري جبر: الرحمة والرفق في التعامل مع العصاة والمنحرفين السبيل الحقيقي للإصلاح

بالصور

25 صورة من حفل زفاف حاتم صلاح بحضور نجوم الفن

حفل زفاف حاتم صلاح
حفل زفاف حاتم صلاح
حفل زفاف حاتم صلاح

تامر حسني يدخل المستشفى بسبب عملية جراحية .. ما نوعها ؟

تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية
تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية
تامر حسني يكشف سبب العملية الجراحية

يسرا تتصدر برقم خرافي | أغلى 5 فساتين لنجمات مهرجان الجونة قبل ختامه اليوم

أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي
أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي
أسعار أغلى فساتين نجمات مهرجان الجونة السينمائي

نشرة المرأة والمنوعات | مرض كيم كاردشيان يؤدي إلى نزيف في الدماغ.. ماسك الأرز السحري لفرد الشعر وتنعيمه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد