سفير الهند لدى مصر: المتحف المصري الكبير إنجاز تاريخي ومعلم ثقافي عالمي
انخفاض أسعار الحج السياحي حتى 20 ألف جنيه في كل البرامج
عالمة مصريات فرنسية: المتحف المصري الكبير دعوة للعالم لاكتشاف ثراء الحضارة المصرية القديمة
من الصناعة إلى التعليم.. مدبولي يفاجئ مدرسة ابتدائية بالسويس ويتفقد سير العملية التعليمية
الطفلة ريـتـاج.. الفلسطينية التي جلست بجوار الرئيس السيسي تحمل وجع غزة
بعد فيديو تجاهل هشام ماجد.. أحمد فهمي يخرج عن صمته ويكشف الحقيقة | فيديوجراف
أسامة حسني يكشف عن منافس القلعة الحمراء.. تفاصيل
محافظ الدقهلية: الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير القطاع الصحي وتحسين الخدمات للمواطنين
ببطاقات مضروبة.. موظفان بخدمة العملاء يستوليان على أرقام هواتف المواطنين المميزة لإعادة بيعها
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مقتل 4 عناصر خطرة وضبط مخدرات بـ 88 مليون جنيه
ماليزيا والبرازيل تؤيدان الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة الإبادة في غزة
تفاصيل جديدة في دعوي حبس رفعتها طليقة نجم الأهلي | خاص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

روسيا تعلن نجاح اختبار أول صاروخ بمحرك نووي في العالم

محمود عبد القادر

أعلنت هيئة الأركان العامة الروسية أن التجربة الأولى لصاروخ مجنح مزود بمحرك نووي «بوريفيستنيك» نجحت، مشيرة إلى أن الصاروخ قطع مسافة نحو 14 ألف كيلومتر في رحلة دامت نحو 15 ساعة.

وأفاد رئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف بأنه أطلع الرئيس فلاديمير بوتين على نتائج الاختبار، مؤكداً أن الصاروخ نفذ المناورات الرأسية والأفقية المقررة، واجتاز أنظمة الرادار المختلفة قبل أن يصل بدقة إلى هدفه المفترض.

وذكرت القيادة العسكرية أن «بوريفيستنيك» يمتلك مدى شبه غير محدود بفضل محركه النووي، ما يتيح له البقاء في الجو لساعات طويلة وتغيير مساراته بما يصعب اكتشافه أو اعتراضه عبر المنظومات الدفاعية التقليدية.

وأضافت أن التصميم يسمح له بالطيران على ارتفاعات منخفضة ومسارات غير متوقعة، كما أن الطاقة النووية تمنحه قدرة على الطيران بسرعات دون سرعة الصوت لفترات ممتدة قبل تلقي أوامر الهجوم.

من جانبه قال الرئيس فلاديمير بوتين إن الاختبارات الأساسية للصاروخ اكتملت، وإنه بات جاهزا للانتقال إلى مرحلة إدخال الخدمة العملياتية بعد مزيد من الأعمال التحضيرية.

 ووصف بوتين الصاروخ بأنه سلاح فريد من نوعه عالمياً، وأن مستوى القدرات الرادعة لروسيا بلغ مستويات مرتفعة بفعل هذه المنظومة.

جاء الإعلان عن نجاح اختبار «بوريفيستنيك» بالتزامن مع مناورات واسعة للقوات النووية الاستراتيجية أشرف عليها بوتين في 22 أكتوبر، تضمنت إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» وإطلاق «سينيفا» من غواصة في بحر بارنتس، إضافة إلى إطلاق صواريخ مجنحة من طراز X-102 بطائرات «تو–95 إم إس».

 وذكر الكرملين أن التمرين قيم مستوى جاهزية مكونات «ثالوث الردع النووي» وحقق أهدافه في تطوير أنظمة القيادة والسيطرة.

ويعود تطور مشروع «بوريفيستنيك» إلى خطوات موسكو لتعزيز الردع الاستراتيجي بعد انسحاب الولايات المتحدة عام 2001 من معاهدة الحد من أنظمة الدفاع الصاروخي (ABM)، حيث عملت روسيا منذ ذلك الحين على إدخال أسلحة مصممة لتجاوز المنظومات الدفاعية، بينها صواريخ فرط صوتية وأنظمة نووية جديدة.

هيئة الأركان العامة الروسية صاروخ مجنح مزود بمحرك نووي بوريفيستنيك فلاديمير بوتين الطاقة النووية

