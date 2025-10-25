مبعوث بوتين إلى واشنطن: روسيا مهتمة بإنهاء الصراع في أوكرانيا بسرعة



أكد الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حاول هزيمة روسيا وعزلها استراتيجيا لكنه فشل.

وقال دميترييف في تصريحات له : أولئك الذين يدعون إلى استمرار الصراع في أوكرانيا لديهم مصالح اقتصادية باستمرارها تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

واضاف دميترييف: ويتكوف مهتم بفهم موقف روسيا

وروسيا يمكن أن تعمل بشكل بناء مع إدارة ترامب وقد أحرزت الأطراف بالفعل بعض التقدم نحو التوصل إلى تسوية في أوكرانيا.

وتابع دميترييف: قد يحدث تبادل سجناء جديد مع الولايات المتحدة لكن ليس في القضايا "البارزة" .و النخب العالمية تتحكم بجزء كبير من الروايات في الفضاء المعلوماتي ومن الصعب جدا اختراقها.

واشار دميترييف إلى أن أوكرانيا تتجه نحو تبني موقف أكثر واقعية لإنهاء الصراع مع روسيا ، مضيفا " تحاول أوروبا التدخل في شؤون روسيا وتقويض عمل الحكومة وتهديد علاقات روسيا مع الولايات المتحدة. و على عكس أوروبا، لا تهاجم الصين القيم الروسية ولا تسعى لتقويض النظام القائم في روسيا الاتحادية

وتابع دميترييف: حققت إدارة ترامب إنجازا تاريخيا بتوقيعها اتفاقية سلام حول غزة، لكن يجب الانتظار لمعرفة مدة استمرارها

وزاد دميترييف: روسيا مهتمة بإنهاء الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن .وروسيا تريد حلا دبلوماسيا للنزاع الأوكراني.

وختم دميترييف تصريحاته : مشروع حفر نفق عبر مضيق بيرينغ بين روسيا والولايات المتحدة قيد الدراسة بشكل جدي.