الصحة : السكان لا يمثلون عبئًا بل ركيزة النهضة والطاقة الإنتاجية والإبداعية
سرايا القدس تطلق النار على الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة بسجوت
75 دقيقة.. الزمالك يتقدم على ديكيداها الصومالي ويهدر ركلة جزاء
فتح: نشكر مصر على جهودها في توحيد الصف الفلسطيني
ضغوطات أمريكية على روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا .. هل يتبع ترامب سياسة بايدن تجاه بوتين؟
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025
25 صورة من حفل زفاف حاتم صلاح بحضور نجوم الفن
أزهري يهاجم مسرحية العيال كبرت ومدرسة المشاغبين
سائحتان فرنسيتان تبحثان عن سر القبلة وجمال الإسلام بمسجد الوحشي بالأقصر | صور
محافظ القاهرة يكشف استعدادات العاصمة لـ افتتاح المتحف المصري الكبير
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم 24-10-2025
تامر حسني يدخل المستشفى بسبب عملية جراحية .. ما نوعها ؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ضغوطات أمريكية على روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا .. هل يتبع ترامب سياسة بايدن تجاه بوتين؟

عبد الخالق صلاح

قال الدبلوماسي الروسي السابق ألكسندر زاسبكين إن الخلاف الأساسي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب يعود إلى تباين الرؤى حول شروط وقف إطلاق النار، موضحًا أن موسكو ترى أن أي لقاء بين الزعيمين لم يكن محددًا بموعد واضح بعد، وأن عدم انعقاده حتى الآن لا يمثل مشكلة بالنسبة للطرف الروسي، بل إن تحديده يتطلب ترتيبات لاحقة وظروفًا مواتية.

وأشار إلى أن الموقف الروسي من حيث المضمون قد تغيّر مؤخرًا، بعد عودة ترامب إلى طرح فكرة "الهدنة أو التجميد غير المشروط"، وهو ما تعتبره موسكو أمرًا مرفوضًا لأنها ترى فيه تجاهلًا لجذور النزاع.

وأضاف زاسبكين، في تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المفاوضات السابقة بين موسكو وواشنطن، ومنها ما جرى في ولاية ألاسكا، أظهرت أن الطرفين كانا قد تجاوزا بالفعل فكرة التجميد المؤقت للقتال وانتقلا إلى بحث الأسباب الجوهرية للنزاع وكيفية معالجتها للوصول إلى حل دائم.

غير أن تصريحات ترامب الأخيرة، التي دعا فيها مجددًا إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار، تعني – بحسب قوله – أن مسار التقدم قد توقف، بل إن الأوضاع تشهد تراجعًا في مؤشرات التفاهم بين الجانبين.

وأكد زاسبكين أن الرئيس بوتين لا يزال حريصًا على الحفاظ على النمط الإيجابي في العلاقة مع الإدارة الأمريكية الحالية، رغم التباينات الواضحة في المواقف.

ولفت إلى أن بعض المحللين الروس يعتبرون أن ترامب عاد عمليًا إلى سياسة بايدن السابقة، ما يجعل هذه الحرب تُوصَف الآن بأنها "حرب ترامب"، غير أن موسكو – كما يقول زاسبكين – لا ترغب في الاعتراف بهذه الحقيقة في الوقت الراهن، وتفضل الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة أملاً في تحقيق تقارب سياسي في المستقبل.

