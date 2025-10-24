ضغوطات أمريكية على روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا .. هل يتبع ترامب سياسة بايدن تجاه بوتين؟

قال الدبلوماسي الروسي السابق ألكسندر زاسبكين إن الخلاف الأساسي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب يعود إلى تباين الرؤى حول شروط وقف إطلاق النار، موضحًا أن موسكو ترى أن أي لقاء بين الزعيمين لم يكن محددًا بموعد واضح بعد، وأن عدم انعقاده حتى الآن لا يمثل مشكلة بالنسبة للطرف الروسي، بل إن تحديده يتطلب ترتيبات لاحقة وظروفًا مواتية.

وأشار إلى أن الموقف الروسي من حيث المضمون قد تغيّر مؤخرًا، بعد عودة ترامب إلى طرح فكرة "الهدنة أو التجميد غير المشروط"، وهو ما تعتبره موسكو أمرًا مرفوضًا لأنها ترى فيه تجاهلًا لجذور النزاع.

وأضاف زاسبكين، في تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن المفاوضات السابقة بين موسكو وواشنطن، ومنها ما جرى في ولاية ألاسكا، أظهرت أن الطرفين كانا قد تجاوزا بالفعل فكرة التجميد المؤقت للقتال وانتقلا إلى بحث الأسباب الجوهرية للنزاع وكيفية معالجتها للوصول إلى حل دائم.

غير أن تصريحات ترامب الأخيرة، التي دعا فيها مجددًا إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار، تعني – بحسب قوله – أن مسار التقدم قد توقف، بل إن الأوضاع تشهد تراجعًا في مؤشرات التفاهم بين الجانبين.

وأكد زاسبكين أن الرئيس بوتين لا يزال حريصًا على الحفاظ على النمط الإيجابي في العلاقة مع الإدارة الأمريكية الحالية، رغم التباينات الواضحة في المواقف.

ولفت إلى أن بعض المحللين الروس يعتبرون أن ترامب عاد عمليًا إلى سياسة بايدن السابقة، ما يجعل هذه الحرب تُوصَف الآن بأنها "حرب ترامب"، غير أن موسكو – كما يقول زاسبكين – لا ترغب في الاعتراف بهذه الحقيقة في الوقت الراهن، وتفضل الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة أملاً في تحقيق تقارب سياسي في المستقبل.