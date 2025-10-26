موعد عودة الزمالك للتدريبات لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

يستأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته مساء غد الإثنين على ملعب ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي يوم الخميس المقبل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا نظيره فريق البنك الأهلي في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة خلف المصري وسيراميكا كليوباترا الوصيف والأهلي متصدر المسابقة المحلية.

كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الأحد.



وأدى لاعبو فريق الزمالك الذين شاركوا في مباراة ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال مران أمس السبت، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري.



يأتي ذلك خوفًا من تعرض لاعبو الزمالك للإجهاد قبل اللقاء المقبل، وأدى اللاعبون التدريبات التأهيلية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق.

وخاض لاعبو الزمالك، البدلاء والمستبعدين من مباراة ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية الأفريقية، تدريبات بدنية قوية خلال مران أمس السبت.

وأدت هذه المجموعة تدريبات فنية وخططية تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، قبل خوض تقسيمة مصغرة في ختام المران.

وعقد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمس جلسة مع اللاعبين الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية التي حدثت في مباراة ديكيداها الصومالي في إياب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية.

وتحدث فيريرا مع اللاعبين عن خطة الإعداد لمباراة البنك الأهلي في الدوري، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد لتحقيق الفوز في اللقاء المقبل للاستمرار في المنافسة بقوة على صدارة الدوري.