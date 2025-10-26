قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سيراميكا كليوباترا يهزم كهرباء الإسماعيلي ويتصدر الدوري المصري
إصابة 4 فلسطينيين في إطلاق نار من قوات الاحتلال بالضفة
مصطفى عماد: تقديم عرض فني أمام الرئيس حلم تحقق ومش محتاج حاجة تاني من الدنيا| خاص
خلصت خلاص.. النقابة العامة تعلن عن انفراجة كبرى في أزمة بنج الأسنان
ضربة موجعة لـ بيراميدز فى مباراة التأمين الأثيوبي
بيراميدز يتفوق على التأمين الأثيوبي 1-0 في الشوط الأول
أسعار الذهب اليوم بمستهل التعاملات المسائية
كيفية أداء ركعتي سنة الفجر إذا فات وقت الصلاة.. عضو مركز الأزهر تجيب
مسكوت: الاتحاد الفرنسي للمصارعة أكد رفضه القاطع لأي تجنيس بطرق غير قانونية
دقائق قليلة تربط سيناء بالقاهرة.. الدولة تبني شبكة أنفاق لحماية أرض الفيروز
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار في هذه المناطق
وزيرة الخارجية الفلسطينية تؤكد على أهمية وحدة المجتمع تحت قيادة منظمة التحرير
رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يتسلم أوراق اعتماد مندوب موريتانيا الدائم

أ ش أ

استقبل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، السفير الحسين ناجي، الممثل الجديد للجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الاتحاد الإفريقي، الذي قدم أوراق اعتماده.


وأشاد رئيس المفوضية - خلال اللقاء- بمشاركة موريتانيا الفاعلة في أعمال الاتحاد الإفريقي وأجهزته المختلفة، مؤكداً أهمية الدور الذي تضطلع به في دعم العمل الإفريقي المشترك.


من جانبه، أعرب السفير ناجي عن تقديره لقيادة رئيس المفوضية، مؤكداً استعداده للتعاون الوثيق مع المفوضية من أجل تعزيز العلاقات بين موريتانيا والاتحاد الإفريقي وخدمة القضايا الإفريقية المشتركة.


وتجمع موريتانيا والاتحاد الإفريقي علاقات راسخة تقوم على التضامن والتعاون المشترك من أجل تحقيق تطلعات القارة الإفريقية نحو التنمية والاستقرار والتكامل الإقليمي.


وتُعد موريتانيا من الدول المؤسسة للاتحاد الإفريقي، حيث تشارك بفعالية في أعمال قمة رؤساء الدول والحكومات، ومداولات أجهزة الاتحاد المختلفة، بما في ذلك مجلس السلم والأمن الإفريقي، كما تلعب دورًا محوريًا في دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام في منطقة الساحل وغرب إفريقيا.


ويثمّن الاتحاد الإفريقي الدور المهم الذي تضطلع به موريتانيا في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وفي دعم مشروعات التنمية المستدامة والبنية التحتية والأمن الغذائي على مستوى القارة.


ويواصل الجانبان تعاونهما الوثيق من أجل تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063: "إفريقيا التي نريدها"، بما يعكس التزامهما المشترك بتعزيز التكامل الإفريقي، وترسيخ قيم التضامن والوحدة لخدمة مصالح شعوب القارة.
 

