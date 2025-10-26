رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يتسلم أوراق اعتماد مندوب موريتانيا الدائم

استقبل رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، السفير الحسين ناجي، الممثل الجديد للجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الاتحاد الإفريقي، الذي قدم أوراق اعتماده.



وأشاد رئيس المفوضية - خلال اللقاء- بمشاركة موريتانيا الفاعلة في أعمال الاتحاد الإفريقي وأجهزته المختلفة، مؤكداً أهمية الدور الذي تضطلع به في دعم العمل الإفريقي المشترك.



من جانبه، أعرب السفير ناجي عن تقديره لقيادة رئيس المفوضية، مؤكداً استعداده للتعاون الوثيق مع المفوضية من أجل تعزيز العلاقات بين موريتانيا والاتحاد الإفريقي وخدمة القضايا الإفريقية المشتركة.



وتجمع موريتانيا والاتحاد الإفريقي علاقات راسخة تقوم على التضامن والتعاون المشترك من أجل تحقيق تطلعات القارة الإفريقية نحو التنمية والاستقرار والتكامل الإقليمي.



وتُعد موريتانيا من الدول المؤسسة للاتحاد الإفريقي، حيث تشارك بفعالية في أعمال قمة رؤساء الدول والحكومات، ومداولات أجهزة الاتحاد المختلفة، بما في ذلك مجلس السلم والأمن الإفريقي، كما تلعب دورًا محوريًا في دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلام في منطقة الساحل وغرب إفريقيا.



ويثمّن الاتحاد الإفريقي الدور المهم الذي تضطلع به موريتانيا في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وفي دعم مشروعات التنمية المستدامة والبنية التحتية والأمن الغذائي على مستوى القارة.



ويواصل الجانبان تعاونهما الوثيق من أجل تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063: "إفريقيا التي نريدها"، بما يعكس التزامهما المشترك بتعزيز التكامل الإفريقي، وترسيخ قيم التضامن والوحدة لخدمة مصالح شعوب القارة.

