التموين: حملات مكبرة لمواجهة الغش التجاري تصل لـ27 محافظة

أكد حسام الجراحي، مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة، أن الوزارة تنفذ عددًا من الحملات لمواجهة الغش التجاري في الأسواق، مشددًا على أن التواجد الميداني في الشارع يمثل النقطة الأساسية لاتخاذ خطوات رادعة ضد المخالفين.

وأشار «الجراحي»، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتورة منه فاروق والإعلامية لما جبريل، ببرنامج «ستوديو إكسترا»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أن الحملات تنقسم إلى دورية ومكبّرة، وتغطي كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث أسفرت عن ضبط مخالفات متعددة تشمل الغش التجاري، سواء عبر العلامات المقلدة، أو ضعف الجودة، أو تعبئة منتجات باسم تجاري غير حقيقي.

وأوضح أن جميع المضبوطات يتم تحرير محاضر بشأنها، وفي حالة المخالفات المتعلقة بالعلامات التجارية تُحال القضايا إلى المحكمة الاقتصادية، التي تصدر أحكامها بالحبس عند الضرورة.

وشدد على أن حالات التلاعب في الجودة أو الأسعار تخضع أيضًا للعقوبة، التي تصل إلى سنة سجن وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، في إطار حماية المستهلك وضمان سلامته.