إخلاء سبيل سائق إندرايف المتهم بالاعتداء على فتاة التجمع

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بإخلاء سبيل سائق تابع لتطبيق النقل الذكي "إندرايف"، والمتهم بالتعدي على فتاة في منطقة التجمع الخامس، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد ألقت القبض على السائق المتهم، عقب تداول واقعة الاعتداء على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أثارت موجة من الغضب والاستنكار بين المستخدمين.

وكانت بداية الواقعة عندما حررت المجني عليها محضرًا بقسم شرطة التجمع الخامس، تتهم فيه سائق شركة "إندرايف" بالتعدي عليها بالضرب عقب إلغائها الرحلة.

وأمرت جهات التحقيق في وقت سابق بعرض المتهم على الطب الشرعي لبيان ما إذا كان قد تعاطى مواد مخدرة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.