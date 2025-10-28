حليب بلا أبقار.. الزراعة الخلوية ثورة فى صناعة الألبان

يشهد العالم اليوم تحولا جذريا في طريقة إنتاج الغذاء نتيجة للتحديات المتزايدة التي تواجه النظم الغذائية التقليدية مثل التغير المناخي وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري وندرة الموارد الطبيعية وتزايد الطلب العالمي على البروتين الحيواني.

في هذا السياق ظهرت الزراعة الخلوية (Cellular Agriculture) كأحد أبرز الابتكارات العلمية في القرن الحادي والعشرين.

إذ تمثل مقاربة جديدة لإنتاج مكونات غذائية عالية القيمة مثل اللحوم والبيض والحليب دون الحاجة إلى تربية الحيوانات أو ذبحها.

وقالت د ناهد عبد المقتدر الوحش باحث أول بقسم بحوث الألبان - معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية ، إن الزراعة تعد الخلوية لإنتاج الحليب من أكثر المجالات الواعدة ضمن هذا التوجه نظرا لما توفره من إمكانيات علمية وصناعية لإنتاج حليب متكامل أو مكونات حليبية (مثل الكازين وبروتين الشرش) باستخدام خلايا أو ميكروبات مهندَسة وراثيا بما يحافظ على التركيب الغذائي والوظيفي للحليب التقليدي مع تقليل الأثر البيئي بشكل كبير.

وأضافت "عبد المقتدر" أن هذه التقنية لا تعد فقط بديلا مستداما للألبان التقليدية بل تمثل نقلة نوعية في علم الأحياء الصناعي وفي مفاهيم الاستدامة وسلامة الغذاء والسيادة الغذائية في المستقبل القريب.

وأكدت أن الزراعة الخلوية هي نظام إنتاج يعتمد على الاستفادة من خلايا الكائنات الحية أو الميكروبات لإنتاج مكونات حيوية غذائية دون الحاجة إلى الكائن الكامل.

وفي حالة الحليب يستبدل القطيع الحيواني بتقنيات بيولوجية دقيقة لإنتاج نفس البروتينات والدهون والسكر (اللاكتوز) الموجودة في الحليب الحيواني عبر عمليات التخمير الدقيق (Precision Fermentation) أو زراعة خلايا الغدد الثديية (Mammary Cell Culture).

ويطلق على المنتجات الناتجة أسماء مثل “الحليب الخلوي” أو “الحليب المصنع بيولوجيا” وهي منتجات تحاول محاكاة الخصائص الحسية والتغذوية للحليب الطبيعي.



التقنيات الأساسية لإنتاج الحليب الخلوي

تعد هذه المرحلة محور الزراعة الخلوية إذ تعتمد على اختيار النظام الحيوي الأنسب (الميكروبي أو الخلوي) لإنتاج المكونات الحليبية بكفاءة وجودة عالية.



المنهجان الرئيسيان المستخدمان هما:



أ. التخمير الدقيق (Precision Fermentation)

يعد التخمير الدقيق التقنية الأكثر تقدما وانتشارا حاليا في مجال إنتاج مكونات الحليب الخلوية.

تعتمد هذه الطريقة على الهندسة الوراثية الدقيقة لإدخال الجينات المسؤولة عن إنتاج بروتينات الحليب مثل الكازين (Casein) وبروتينات مصل الحليب و α-lactalbumin) - (Whey Proteins: β-lactoglobulin في كائنات دقيقة أمنة غذائيا مثل الخمائر أو الفطريات أو بعض أنواع البكتيريا.

- بعد إدخال الجينات تبدأ الميكروبات بالتعبير عن البروتينات المستهدفة خلال عملية التخمير داخل مفاعلات حيوية (Bioreactors) مضبوطة الحرارة والـpH وتزويد الأكسجين.

- ثم تستخلص البروتينات من المرق الميكروبي وتنقى بعمليات الترشيح الدقيق والترسيب والتجفيف الرذاذي للحصول على بروتين نقي مطابق في تسلسله الجيني لبروتين الحليب الطبيعي.

مزايا هذه التقنية:

• كفاءة إنتاج عالية وسرعة في التحجيم الصناعي.

• إمكانية التحكم بدقة في التركيب الجزيئي والنقاء.

• تقليل كبير في انبعاثات الكربون واستهلاك المياه مقارنة بإنتاج الحليب من الأبقار.

• توافق كبير مع متطلبات الأغذية الوظيفية (Functional Foods) نظرا لإمكانية تعديل تسلسل البروتين لإضافة خصائص غذائية محسنة (مثل زيادة محتوى الأحماض الأمينية أو تحسين القابلية للهضم).

تطبيقات حالية:

تستخدم البروتينات المنتجة بالتخمير الدقيق حاليا في تصنيع:

• أجبان خالية من الحيوان (Animal-free Cheese).

• مشروبات غنية بالبروتين.

• بدائل لبن الأم للأطفال المصابين بحساسية البروتين البقري.

ب. زراعة خلايا الغدد الثديية (Mammary Cell Culture)

تمثل هذه التقنية النموذج الأقرب بيولوجيا لإنتاج الحليب الكامل لأنها تحاكي الوظيفة الطبيعية للخلايا الثديية في الحيوان.

تبدأ العملية بعزل خلايا طلائية ثديية (Mammary Epithelial Cells) من الأبقار أو غيرها أو باستخدام خلايا جذعية متعددة القدرات (iPSCs) يعاد توجيهها لتتحول إلى خلايا مفرزة للحليب.

تزرع هذه الخلايا في مفاعل حيوي ثلاثي الأبعاد يحاكي البيئة الفيزيولوجية للغدة الثديية من حيث المغذيات التهوية الضغط الهيدروليكي وتدفق الوسط المغذي ما يسمح لها بإفراز مكونات الحليب بشكل طبيعي.

آلية الإنتاج:

• تغذية الخلايا بمكونات وسط صناعي يحتوي على الجلوكوز و الأحماض الأمينية و الفيتامينات و والهرمونات (مثل البرولاكتين والإستروجين).

• تحفيزها لإفراز الحليب في الحيز خارج الخلايا الذي يجمع لاحقا ويخضع لعمليات فصل وتنقية.



أهم المزايا:

• إنتاج مصفوفة حليب أكثر تكاملا تشمل البروتينات، الدهون، والسكريات بنفس النسب .

• الحفاظ على النشاط الحيوي للبروتينات والإنزيمات مثل اللاكتوفيرين والليزوزيم.

• إمكانية التحكم الدقيق في التركيب الغذائي (مثل تقليل الدهون المشبعة أو اللاكتوز).

التحديات:

• ارتفاع التكلفة الإنتاجية للوسط الخلوي (Medium cost) وصعوبة التحجيم الصناعي.

• الحاجة إلى أنظمة حيوية معقدة تحافظ على وظيفة الخلايا على المدى الطويل.

• ضرورة ضبط توازن التغذية والتهوية لتفادي إجهاد الخلايا أو انخفاض الإنتاجية.

رغم هذه التحديات تشير دراسة حديثة ( Kwon et al., 2024 ) إلى أن النماذج التجريبية الحديثة استطاعت إنتاج حليب خلوي يحتوي على البروتينات والليبيدات واللاكتوز بنسب قريبة جدا من الحليب البقري في مفاعلات حيوية مصغرة (micro-bioreactors) مما يفتح الباب أمام التحجيم الصناعي خلال العقد القادم.

الاعتبارات الحسية والغذائية

أثبتت التجارب أن البروتينات المنتجة بالتخمير الدقيق تمتلك سلوكا وظيفيا مماثلا لبروتينات الحليب الطبيعي من حيث التخثر، الاستحلاب، والرغوية. لكن ما زال تكوين الميسيلات الكازينية (Casein Micelles) يمثل تحديا تقنيا معقدا إذ يعتمد على وجود توازن دقيق بين أنواع الكازين والأيونات الكالسيوم والفوسفات.

أما في الحليب الخلوي الناتج من زراعة الخلايا فقد أظهرت الدراسات أنه يحقق قواما أقرب إلى الحليب الطبيعي خصوصا عند احتوائه على دهون ثلاثية طبيعية وتوازن في الكربوهيدرات.

الأثر البيئي والاقتصادي

تشير دراسات تقييم دورة الحياة (LCA) إلى أن إنتاج بروتينات الحليب بالتخمير الدقيق يمكن أن يقلل من استهلاك المياه بنسبة 90%، وانبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 85% مقارنة بإنتاج الحليب الحيواني خصوصًا إذا استخدمت الطاقة المتجددة في تشغيل المفاعلات الحيوية.

اقتصاديا التحدي الأكبر يكمن في خفض تكلفة الوسائط والعوامل الحيوية وزيادة الإنتاجية للوصول إلى أسعار تنافسية.

الاتجاهات المستقبلية

• تطوير حاضنات ميكروبية جديدة قادرة على التعبير العالي للبروتينات المعقدة.

• دمج التخمير الدقيق بزراعة الخلايا لإنتاج حليب هجين يجمع بين المكونات الميكروبية والخلوية.

• تحسين وسائط النمو باستخدام مغذيات نباتية منخفضة التكلفة.

• البحث في القبول المجتمعي والتنظيمي للمنتجات الخلوية ضمن أسواق الألبان العالمية.

ختاما: تمثل الزراعة الخلوية لإنتاج الحليب خطوة فارقة نحو بناء نظام غذائي أكثر استدامة وذكاءا. إذ توظف أدوات البيولوجيا التركيبية والتكنولوجيا الحيوية لإنتاج غذاء عالي القيمة دون الاعتماد على القطيع الحيواني أو استنزاف الموارد الطبيعية.

إن هذا النهج لا يقتصر على توفير بديل نظيف للحليب التقليدي بل يفتح افاقًا لإعادة تعريف مفهوم الغذاء ذاته، من خلال منتجات مصممة علميا تلبي احتياجات الإنسان وتقلل أثره البيئي.



ومع تسارع التقدّم في زراعة الخلايا والتخمير الدقيق يقترب العالم من عصرٍ جديد تصبح فيه الألبان الخلوية رمزا للتوازن بين الابتكار العلمي والوعي البيئي وخطوة واقعية نحو أمن غذائي عالمي مستدام.