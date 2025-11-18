قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

بتاعة تريند.. رحمة محسن تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المذيعة مروة صبري

رحمه محسن
رحمه محسن
كتب محمد عبدالله :

تقدم المستشار محمود الششتاوي وكيلا عن الفنانة رحمة محسن ببلاغ إلى النائب العام ضد المذيعة مروة صبري لقيامها بجريمة السب والقذف والتشهير ونشر أخبار كاذبة تسئ لموكلته وأسرتها وجميع
متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال المحامي في البلاغ، إن المشكو فى حقهم 
قاموا بجريمة السب والقذف والتشهير بي ونشر أخبار كاذبه تسئ للفنانة رحمه محسن ولأسرتها وجميع
متابعيها على مواقع التواصل الإجتماعي و قامت بالنشر بدون إذن على برنامجها بإحدى القنوات الفضائية 

وأوضح أنه بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٨ قامت المشكو في حقها الأولى بموافقة المشكو في حقهم الثاني و الثالث و أثناء قيامها بإذاعة برنامجها  قعدة ستات بسب الشاكية و التشهير بها.

وارفق المحامي مع البلاغ نص ما قالته المذيعة مروة صبري في برنامجها.

 وأشار إلى أن المذيعة بعد ذلك قامت بنشر هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته على صفحاتها الخاصة على الفيس بوك والانستجرام والتيك توك واليوتيوب و مواقع التواصل الإجتماعي للقناة وانتشرت تلك الفيديوهات كالنار في الهشيم على كل مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن المشكو في حقها قامت بنشر العديد من الأخبار الكاذبة حيث أن ما يحتويه هذا الفيديو من حديث محل تحقيق وبلاغات للنائب العام وجميع ما قامت بنشره مخالف للحقيقة وتقدمت الشاكية بالعديد من البلاغات للنائب العام عن تلك الوقائع .

وأشار إلى أن قيام المشكو في حقها الأولى بهذا الحديث المنكر يحتوي على وقائع غير حقيقية و غیر صحيحة ثم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تقصد به التشهير بموكلته وأسرتها، فضلا عن وجود سب وقذف علني ونشر معلومات خاطئة لتوجيه الرأي العام لمصلحة آخر بالإضافة إلى كونها محل تحقيق بالنيابة العامة.

ولفت إلى أن المشكو في حقها تريد إشغال الفتنة
وزيادة عدد مشاهداتها على حساب سمعة الشاكية وقول الكذب، منوها بأن نشر هذا الفيديو الذي يحتوي على إهانة الشاكية والتقليل من شأنها في المجتمع الغرض منه هو الإستفادة من شهرة الشاكية على مواقع التواصل الإجتماعي وبالفعل فقد تجاوزت الفيديوهات التي تحتوى على إساءة للشاكية ملايين من المشاهدات .

وقال المحامي في بلاغه إن هذه الفيديوهات المنشورة وما بها من عبارات قد قراها و سمعها واطلع علي محتواها الكثير من رواد
مواقع التواصل الاجتماعي مما ترتب عليها إنهيال السب والقذف و الطعن في العرض و الشرف في التعليقات بالإضافه إلى أن المشكو في حقها لم تحصل على أي تصريح من الشاكية و لم يحصل بينهم أي لقاء ولا يوجد أي معرفة بين الشاكية و المشكو في حقها، بالإضافة إلى أن تلك الوقعة محط تحقيق لدى النيابة العامة مما يشكل جريمة نشر أخبار كاذبة معاقب عليها قانوناً ، كما أن الالفاظ الواردة بالمنشور المذكور وتعليقاته تشكل جريمة السب والقذف
في العرض والشرف المعاقب عليها بمقتضي مواد قانون العقوبات.
وطالب المحامي في ختام بلاغه بسرعة اتخاذ اللازم قانونا بالتحقيق مع المشكو فى حقه وإحالته إلى
المحاكمة الجنائية العاجلة وكل من يثبت تورطه في ذلك ، مع حفظ كافة حقوق الشاكية الأخرى.

